Russell klopt Verstappen in eerste vrije training voor Grand Prix van Oostenrijk

George Russell (27) heeft de snelste tijd op de klokken gezet tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Mercedes-coureur liet een 1:05.542 noteren en was hiermee zes honderdsten sneller dan Max Verstappen (27), die tweede werd. De derde stek in de eerste oefensessie was er voor Oscar Piastri (24).

Na een hagelachtige donderdag, ging de eerste vrije training vandaag onder heel andere weersomstandigheden van start. Het was warm en zonnig, met een hoge asfalttemperatuur. Er kwamen twee rookies in actie: Alex Dunne zat in de McLaren van Norris en Dino Beganovic kroop achter het stuur van de Ferrari van Leclerc. De teams kozen er bij aanvang van de eerste vrije training in Spielberg voor om hun rijders op de harde of medium band naar buiten te sturen. Het waren de beide auto's van Mercedes die in de beginfase naar de bovenkant van de tijdenlijst gingen. Op de harde band klokten zij de snelste tijden. Russell ging aan kop met een 1:06.139. Verstappen sloot aan op de derde stek. Na ruim twintig minuten wist er iemand sneller te gaan dan de Mercedessen - en dat was Sainz, met een 1:06.017, op de medium band. Op dat moment besloot Russell de zachte band eens aan de tand te gaan voelen.

Artikel gaat verder onder video

Russell neemt leiding weer in handen, Alonso spint

Op het zachte rubber wist Russell al snel de leiding weer terug te pakken. Hij noteerde een rondetijd die ruim twee tienden sneller was dan die van Sainz. Vervolgens maakten meer coureurs de wissel naar de rode band, waaronder Antonelli, Bearman, Hülkenberg en Bortoleto. Laatsgenoemde wist in zijn Kick-Sauber naar de tweede tijd te rijden, op ruim drie tienden van de snelste tijd van Russell. Verstappen wisselde vervolgens - met nog een half uur op de klok - ook naar de zachte band. De Nederlander, die op dat moment op de zevende plek stond, wilde een snelle run neerzetten maar moest deze afbreken omdat Alonso in de rondte ging na een matige opwarmronde.

Verstappen zet aan voor snelle run op softs

Verstappen probeerde het later opnieuw en ging naar de tweede tijd, slechts zes honderdsten achter Russell. Daarachter sloten vervolgens Piastri en Dune aan in de McLaren's. Ook Gasly en Bortoleto zaten er met een respectievelijke vijfde en zesde tijd goed bij. Op dat moment was er nog ruim een kwartier te rijden in deze eerste oefensessie in Oostenrijk. Hamilton verbeterde zich nog tot de negende tijd, maar bleef een halve seconde achter de snelste tijd hangen. Vervolgens zagen we voornamelijk long runs en begon het tegelijkertijd licht te regenen. Er verschenen dus geen snelle tijden meer op de klok.

Russell de snelste in eerste vrije training Oostenrijk, Verstappen P2

Russel sloot de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk dan ook af als snelste, met zijn ronde van 1:05.542. Verstappen werd tweede, op zes honderdsten. De derde plek was er voor Piastri, gevolgd door Dune, Gasly, Bortoleto, Albon, Sainz, Hamilton en Hadjar, die gezamenlijk de top tien compleet maakten. De beide auto's van Haas finishten helemaal onderaan en droegen zodoende de spreekwoordelijke rode lantaarn in deze oefensessie.

Gerelateerd