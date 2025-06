McLaren positioneert zich voor Verstappen in tweede vrije training Oostenrijk

Lando Norris heeft de tweede vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk afgesloten als snelste. Zijn rondetijd van 1:04.580 was anderhalf tiende sneller dan die van teamgenoot Oscar Piastri. Max Verstappen sloot de tweede oefensessie af als derde, op drie tienden van de snelste McLaren.

De tweede oefensessie op de Red Bull Ring was amper onderweg of er waren problemen voor Lawson. De VCARB-coureur zag zijn auto enkele gekke bewegingen maken en keerde terug richting de pitbox. Op dat moment was ongeveer de helft van het veld al naar buiten, waaronder het merendeel op de medium band en sommigen op hard. Niet veel later waren er ook problemen bij Ferrari. Hamilton klaagde over een gebrek aan snelheid en Leclerc schoot rechtdoor het grind in. In de tussentijd ging Norris op de medium band naar snelste tijd. De McLaren-coureur, die tijdens de eerste vrije training niet reed, liet een 1:05.437 noteren op het scorebord.

Norris kent momentje met Verstappen

Diezelfde Norris knalde vervolgens bijna op de achterkant van de Red Bull van Verstappen. De Brit reed op hoge snelheid op het rechte stuk, terwijl Verstappen in een opwarmronde zat. Norris besloot de RB21 links in te halen en dit zorgde voor een spannende situatie. "What the hell, hij haalt mij gewoon links in", zo klonk het op de boordradio bij Verstappen, die op dat moment de derde tijd in handen had, achter Norris en Russell. Verstappen zakte daarna steeds verder terug op de tijdenlijst, want diverse coureurs lieten op de softband snelle tijden noteren. Zo nam Piastri de tweede plek in en wist Stroll zich knap naar de derde stek te rijden in zijn Aston Martin. Tsunoda ging naar vijf en Hamilton naar zes.

McLaren bovenaan, Verstappen op plek drie

Verstappen zette vervolgens ook weer aan voor een snelle run en ging naar de derde tijd. Hij moest drie tienden toegeven op de snelste tijd van Norris en anderhalf tiende op de tijd van Piastri. Vervolgens lieten de coureurs langzaam maar zeker de snelle runs voor wat ze waren en stapten ze over op de racesimulatie. Aan de tijdenlijst werd zodoende niet meer gesleuteld.

Norris de snelste in tweede vrije training Oostenrijk

Norris sloot met zijn ronde van 1:04.580 de tweede vrije training in Oostenrijk af als snelste. Hij bleef teamgenoot Piastri met anderhalf tiende voor. Verstappen sloot op drie tienden aan op de derde stek. Daarachter volgden Stroll, Leclerc, Russell, Tsunoda, Bortoleto, Alonso en Hamilton, die gezamenlijk de top tien compleet maakten. De rode lantaarn was er voor Colapinto.

