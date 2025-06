Helmut Marko laat optekenen te verwachten dat Red Bull Racing ergens in de komende weken stopt met de ontwikkeling van de RB21, en de focus volledig zal verschuiven naar de auto voor 2026.

Het Formule 1-seizoen begeeft zich nog in de eerste helft, maar de strijd om het wereldkampioenschap lijkt voor Red Bull Racing uit zicht. De Oostenrijkse formatie staat met 162 punten op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, met een achterstand van 212 punten op koploper McLaren. Bij de coureurs zijn de verschillen aanzienlijk kleiner, maar Max Verstappen zelf gelooft naar eigen zeggen niet meer in zijn vijfde wereldkampioenschap dit jaar.

Nieuwe motorische reglementen

De vraag is daarom wanneer Red Bull Racing besluit alle knikkers in te zetten op 2026. Volgend jaar worden er nieuwe motorische reglementen in de sport geïntroduceerd, waardoor de pikorde volledig op de kop zou kunnen gaan. Het is dus van groot belang om direct vanaf volgend seizoen de boel goed voor elkaar te hebben. In 2014 was het immers Mercedes dat de beste krachtbron naar het circuit gebracht, en daar werd tot en met 2021 van geprofiteerd. Red Bull-topman Helmut Marko verwacht dan ook dat de focus binnenkort verschoven zal worden naar volgend jaar.

De focus op 2026

"Er is een precieze verdeling tussen de windtunnel en alle middelen die worden gebruikt", klinkt het bij Kleine Zeitung. "Op een gegeven moment zal er gezegd worden: 'Oké, dat was het wat betreft de ontwikkeling.' Dat heeft twee redenen: de productie van nieuwe onderdelen, dat kost tijd. En het budgetplafond. De vraag is dus: waar zet je de middelen voor in? Ik neem aan dat er uiterlijk na Silverstone of Spa het besluit zal worden genomen om de focus volledig naar de nieuwe auto te verschuiven."

