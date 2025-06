Horner komt op live televisie na bevestiging interesse Mercedes in Verstappen

Max Verstapen (27) wordt steeds nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar het Formule 1-team van Mercedes. Zowel George Russell als nu ook Toto Wolff hebben bevestigd dat de interesse in de viervoudig wereldkampioen er is. Red Bull-teambaas Christian Horner voelt zich dan ook genoodzaakt te reageren.

'Toto Wolff bevestigt de interesse van Mercedes in Red Bull-coureur voor 2026', zo kopte Sky Sports begin deze avond op haar website. "Toto Wolff bevestigt dat Mercedes probeert Max Verstappen te contracteren van Red Bull. Russell zei dat de jacht van Mercedes op Verstappen zijn contractgesprekken vertraagt", zo schreef het Britse medium. Wolff wilde echter niet ingaan op de inhoud van de gesprekken die hij voerde met Verstappen. "Ik wil de gesprekken achter gesloten deuren voeren, niet in publiekelijke ruimtes", zo stelde hij. Na afloop van de tweede vrije training in Oostenrijk, waar McLaren bovenaan finishte, werd Red Bull-teambaas Horner gevraagd naar alle nieuwe geruchten omtrent het mogelijke vertrek van Verstappen.

Horner reageert op situatie rondom Verstappen en Mercedes

Voor de draaiende camera van Viaplay kreeg Horner de vraag wat hij vindt van de woorden van Wolff en Russell en alle nieuwe speculaties rondom Verstappen. De Red Bull-teambaas omschreef het als "ruis", maar wilde ook niet keihard uitspreken dat Verstappen gewoon bij het team uit Milton Keynes blijft. Horner stelt heel goed te weten "waar we staan met Max" en wil niet te veel woorden vuilmaken aan de woorden van Russell en Wolff. "Om eerlijk te zijn, we schenken er niet te veel aandacht aan. Het zijn gewoon geruchten. We weten heel goed waar we staan met Max, contractueel ook. Dus ja, de rest is vooral heel veel ruis op dit moment", aldus Horner.

Red Bull wil gat met McLaren dichten in Oostenrijk

Vervolgens blikte Horner nog heel even vooruit op aankomend weekend. In de tweede vrije training in Oostenrijk prijkten beide McLaren's bovenaan de tijdenlijst met een flinke voorsprong op de Red Bull van Verstappen. Werk aan de winkel, zo weet ook de teambaas. "Ja kijk, de insteek is natuurlijk om dat gat met McLaren te dichten. Hopelijk gaan we dat bereiken", zo besluit hij.