Max Verstappen houdt zich niet zo bezig met alles wat zich naast de baan afspeelt in de wereld van de Formule 1. Zo is hij ook als één van de weinige coureurs niet zo onder de indruk van de bioscoopfilm F1: The Movie.

De gloednieuwe film F1: The Movie met onder anderen Brad Pitt in de hoofdrol is deze week in première gegaan. De sport heeft hier logischerwijs veel aandacht besteedt en reclame voor gemaakt, en een groot deel van de rijders was aanwezig bij de wereldwijde première in New York. Max Verstappen heeft de film echter nog altijd niet gezien, zo blijkt. Als hij in Canada naar de film gevraagd wordt, reageert hij gekscherend en zorgt hij voor lachende gezichten in de perszaal. Bekijk de beelden hieronder.

Artikel gaat verder onder video

“Is de film al uit?” 😂



𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗣𝗿𝗶𝘅 𝘃𝗮𝗻 𝗢𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗿𝗶𝗷𝗸 🇦🇹↯

🗓 Vrije Training 1

🍿13.25 live op Viaplay#F1 #Formula1 #MaxVerstappen pic.twitter.com/ckT1umLP1h — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) June 27, 2025

Gerelateerd