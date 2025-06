Max Verstappen moet het weekend van de F1 Grand Prix van Oostenrijk zien te overleven zonder een strafpunt te krijgen, iets wat de andere coureurs door lijken te hebben. Tijdens de tweede vrije training in Spielberg zag Allard Kalff bij Viaplay dat Lando Norris probeerde Verstappen een strafpunt aan te naaien.

Verstappen ziet na het weekend in Oostenrijk twee strafpunten wegvallen, waarna hij weer wat ademruimte zal hebben. Dit is zowel op de baan, waar coureurs toch wat meer risico durven te nemen in de buurt van de Nederlander, als buiten de baan. Verstappen krijgt er elk weekend namelijk veel vragen over, iets waar hij wel klaar mee is. Dat kan na dit weekend het geval zijn. Toch moet hij wel oppassen, zo bleek tijdens VT2.

Kalff ziet rare actie Norris tegen Verstappen

Tijdens VT2, op het moment dat Verstappen links reed op het rechte stuk dat omhoog gaat na de eerste bocht, reed Norris - bezig met een snelle ronde - op volle snelheid links langs Verstappen. Dit terwijl er rechts veel ruimte was om gewoon langs de Nederlander te gaan. Verstappen zelf snapte er al niks van: 'Wat de hel? Hij rijdt gewoon links van mij." Kalff, commentator bij Viaplay tijdens de training, ziet dat Norris bewust de Nederlander een straf aan probeert te naaien. "Die Norris probeert Verstappen gewoon een penaltypunt aan te naaien. Die gaat dadelijk roepen: "Hij reed in het midden". Als hij dat toch doet jongen. Rechts was toch veel ruimte? Wat een onzin."

