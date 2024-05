Leclerc ook bovenaan in VT2, Verstappen worstelt verder met RB20 op P7

Charles Leclerc is ook tijdens de tweede oefensessie in Imola de snelste man. De Monegask wist met een 1:15.906 de snelste tijd te rijden voor Oscar Piastri op P2 en Yuki Tsunoda op de derde plek. Voor Max Verstappen was het een sessie waarin toch wel duidelijk werd dat de juiste balans nog niet is gevonden. De Nederlander kwam niet verder dan P7 en kijkt terug op een rommelige sessie.

De tweede vrije training op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari begon vrijdagmiddag om klokslag 17:00 uur. Ondanks dat er toch wel wat wind stond, was het met een buitentemperatuur van 25 graden Celsius en een baantemperatuur van 39 graden prima te noemen. Tijdens de eerste training was Ferrari met Leclerc de snelste. Max Verstappen vonden we pas terug op P5. De Nederlander had de balans nog niet te pakken, maar daar kon in de tweede training weer aan worden gewerkt.

Artikel gaat verder onder video

Veel verkeer tijdens long runs

Het was toen het licht op groen ging direct druk aan het einde van de pitstraat. Het gros van het veld ging met de gele banden het circuit op, om op die manier de long runs neer te zetten. Lando Norris was de eerste met een goede tijd achter de naam met een 1:16.980. Toch was er nog flink was flow-vis-verf te zien op de MCL38, waarmee het team de updates aan het testen was. Verstappen kwam daar overigens kort daarna onder met een verbetering van slechts vijf honderdsten. De balans was tijdens de eerste sessie niet optimaal voor Verstappen, maar dat was in VT2 een stuk beter, zo vertelde de Limburger over de boordradio.

A little keen on the GAS there 😅



Pierre goes for a spin and continues as the early times continue to come in...#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/NOTzklMeFO — Formula 1 (@F1) May 17, 2024

Pierre Gasly was de eerste met een momentje. Zo vergaloppeerde de Alpine-coureur zich en kwam hij na een pirouetje weer de baan op. Ondertussen had Yuki Tsunoda op dat moment de snelste tijd achter zijn naam staan, maar slalommend om het verkeer heen wist Verstappen die P1 weer terug te pakken met een 1:16.734. Ook Fernando Alonso zou zich melden over het vele verkeer op de baan. Zo werd hij kortstondig opgehouden door Lewis Hamilton, waarop de Spanjaard zei: "Hij denkt hij alleen op de baan is."

Kwalificatiesimulaties

Met nog iets minder dan veertig minuten te gaan stonden de beide Ferrari's bovenaan, met Leclerc als snelste. Ondertussen was Verstappen in de pitbox terug te vinden en werd er flink gesleuteld aan zijn RB20. George Russell opende de kwalificatiesimulatie, want op dat moment ging hij als eerst naar buiten op de rode sloffen. Met een 1:16.820 was Russell de nummer vier en bewees hij daarmee dat er nog flink wat werk voor de boeg was voor Mercedes.

Norris was ook rap op de rode banden bezig, maar haakte met twee paarse sectoren achter de naam af. De McLaren-kopman ging opgaande het rechte stuk toch net iets te ver over de witte lijn heen en besloot om de pitstraat in te rijden, in plaats van het rondje af te maken. Tsunoda zette op dat moment een 1:16.698 op het bord en duwde daarmee Russell een plekje naar beneden en ondertussen was Verstappen ook terug te vinden op de baan, met het zachtste rubber. Een 1:16.447 was het resultaat en daardoor sprong de Limburger naar P4, maar het was wederom geen foutloos rondje. Teamgenoot Pérez was één tiende langzamer dan zijn teamgenoot en sloot aan op P5.

Is there anybody left who HASN'T been caught out by that chicane today? 😅



Harmless enough for Carlos, and he continues 🌶️#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/IpYflWYKTT — Formula 1 (@F1) May 17, 2024

Balans bij Verstappen nog niet op orde

Met nog twintig minuten te gaan gaf Verstappen aan nog altijd geen vertrouwen te hebben in zijn RB20. Zo verklaarde hij over de boordradio dat het 'nog steeds erg moeilijk' aanvoelt, maar dat ditmaal de voorkant van de wagen ineens meer grip had dan hij had verwacht. Ook zat Hamilton hem op dat moment dwars op de baan, waarvoor de zevenvoudig kampioen als verontschuldiging zijn hand opstak. Op dat moment was Leclerc met een 1:15.921 de snelste coureur, voor Piastri die op de tweede plek stond. Het was wederom Tsunoda die erg rap bleek te zijn, want hij bezette de derde plek.

Slotfase

Met nog tien minuten te gaan had Pérez het aan de stok met Leclerc. De Monegask werd opgehouden in de eerste sector door de coureur van Red Bull en reageerde dat af door Pérez even de pas af te snijden in bocht zeven. Het veld had de rode banden ingeruild voor de harde compounds en dus zouden er geen tijdsverbeteringen meer volgen. Verstappen bevestigde het slechte gevoel door in de slotfase van de baan af te vliegen in de eerste Rivazza. Toch kon de Nederlander daarna zijn weg weer vervolgen. Aan de tijd van Leclerc kwam uiteindelijk niemand meer en Piastri bleef netjes op de tweede plek staan voor opvaller Tsunoda.

Finely poised heading into Saturday 🍿



Here's the full rundown from FP2#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/YmorxNrrr7 — Formula 1 (@F1) May 17, 2024

Gerelateerd