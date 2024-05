Twee coureurs uit het FIA Formule 3-kampioenschap, dat dit weekend in het voorprogramma staat van de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna, zijn geschorst door de FIA. Daarnaast moet nog een coureur de portemonnee trekken vanwege een forse boete.

De twee coureurs die zijn geschorst zijn Martinius Stenshorne en Nikola Tsolov. Volgens artikel 10.4 van het sportief reglement van de Formule 3 mag "geen enkele coureur die zich heeft ingeschreven voor het kampioenschap, ook maar enige activiteit uitvoeren op enig circuit met welke type formuleauto dan ook die ontworpen of gebouwd was om een verhouding van gewicht en vermogen te behalen van minder dan 2,0 kg/pk [met uitzondering van Formule 1-auto's]." In andere woorden: als de FIA F3 bijvoorbeeld op Monza racet, dan mag je als je een F3-coureur bent, geen enkele andere race of test op Monza uitvoeren. Deze regel hebben Stenshorne en Tsolov allebei overtreden.

Schorsingen en boete

Stenshorne kwam in het GB3 Championship uit op Silverstone op 27 en 28 april. De Noor werd negende in Race 1 en veertiende in Race 2 voor Chris Dittmann Racing, terwijl Race 3 niet doorging vanwege harde regen. Het weekend op Imola begon zo mooi voor Stenshorne, want hij kon op donderdag aankondigen dat hij zich mocht voegen bij het McLaren-juniorteam. Niet veel later kreeg hij dus te horen dat hij geschorst was van de Formule 3. Tsolov reed op 19 april in de Eurocup-3 op Spa-Francorchamps waarin hij uitviel door een crash. Een dag later regende het ook in de Ardennen te hard en dus kon de Alpine-junior Race 2 niet doen. Stenshorne mag niet deelnemen aan de FIA F3 op Silverstone tijdens de Britse Grand Prix van 6 en 7 juli en Tsolov is op zijn beurt geschorst voor de FIA F3 op Spa-Francorchamps tijdens de Belgische Grand Prix van 27 en 28 juli.

De FIA heeft ook nog een boete uitgedeeld aan Arvin Lindblad, een Red Bull-junior die de seizoensopener won voor Prema Racing. Hij nam deel aan een tweedaagse GB3-test op Silverstone, maar omdat hij niet meedeed aan de races blijft het bij een boete van €20.000. De helft hiervan moet de Brit direct betalen, terwijl de andere helft alleen betaald moet worden als hij de regel wederom overtreedt.

