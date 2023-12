Remy Ramjiawan

Dinsdag 12 december 2023 14:42

Vanaf komend jaar heeft Nederland ook weer een talent in de Formule 3 zitten met Laurens van Hoepen die zijn debuut gaat maken voor ART Grand Prix in de raceklasse.

De 18-jarige Van Hoepen kwam de afgelopen twee seizoenen uit in het Formula Regional European Championship. Daar wist hij namens ART in 2022 als 21e in het klassement te eindigen. In 2023 wist hij zichzelf op de tiende plek te nestelen. Ook deed Van Hoepen afgelopen november mee met de legendarisch Grand Prix van Macau en wist een verdienstelijke tiende stek binnen te hengelen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Van Overdijk ziet 'concurrentiestrijd' tussen FIA en FOM groeien: "Wie heeft de grootste?"

Formule 3

Komend seizoen staat dus de Formule 3 op Van Hoepen te wachten en daar hij is logischerwijs enorm trotst op. "Ik ben erg blij om met ART Grand Prix de stap naar de Formule 3 te maken. Dit wordt mijn derde jaar dat ik met het team werk en de afgelopen twee jaar hebben we elkaar echt goed leren kennen. Dat hebben we laten zien in de positieve Formule 3-tests. Volgend jaar wordt spannend en ik heb er alle vertrouwen in dat ART Grand Prix en ik goed werk kunnen leveren", aldus Van Hoepen. Nyck de Vries is overigens de mentor van Van Hoepen en zal de jonge Formule 3-coureur bijstaan.