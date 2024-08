Naast de zomerstop in de Formule 1 is ook de zomerstop in de Formule 2 en Formule 3 een feit. Een overzicht van de stand van zaken in F2 en F3 na de eerste seizoenshelft van 2024.

In de Formule 2 won Zak O'Sullivan een paar weken geleden in België de verkorte sprintrace en Isack Hadjar de hoofdrace tijdens het raceweekend in de Ardennen. De eerstgenoemde kreeg maar vijf puntjes voor zijn zege, omdat minder dan de helft van de geplande afstand was gereden vanwege harde regen. Paul Aron raakte de leiding in de tussenstand kwijt in Hongarije en ook in België zat het hem niet mee. De coureur uit Estland blijft op 124 punten steken na tien raceweekenden en moet toekijken hoe Hadjar zijn leiding uitbreidt met 165 punten en Gabriel Bortoleto hem voorbijgaat met 129 punten. Aron staat dus derde voor Franco Colapinto en Jak Crawford. Richard Verschoor pakte een podium op de zaterdag en een top vijf-finish op de zondag en schuift daarmee op van P15 naar P13 in het kampioenschap.

Bij de constructeurs sloot Campos Racing het weekend af met 203 punten en de eerste plaats. Invicta Racing heeft hetzelfde aantal punten, maar twee overwinningen minder en dus staan ze tweede voor MP Motorsport Van Amersfoort Racing staat negende na tien raceweekenden met 67 punten na puntloze finishes in de sprintrace en een dubbele uitvalbeurt in de hoofdrace.

Hadjar tightens his grip at the top 🤜



Bortoleto's podium, plus heartbreak for Aron, means the Brazilian is also up to second 📈#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/ZQZAo773an — Formula 2 (@Formula2) July 28, 2024

All change in the Team Standings 📢



Victory today propels @CamposRacing to the top of the tree! 👊#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/Tb0NzRUplZ — Formula 2 (@Formula2) July 28, 2024

Formule 3

In de Formule 3 schreef Dino Beganovic de sprintrace op zijn naam, terwijl Callum Voisin zijn allereerste zege pakte in de hoofdrace. Laurens van Hoepen scoorde met P10 in de sprintrace alleen op de zaterdag punten. In de hoofdrace van zondag moest de Nederlander genoegen nemen met P12. Leonardo Fornaroli staat met 129 punten bovenaan, ondanks dat hij geen race heeft gewonnen, één punt voor Gabriele Minì. Luke Browning scoorde niet meer dan acht punten met P6 in de hoofdrace en ligt derde in de tussenstand, maar blijft nog wel voor Arvid Lindblad en Dino Beganovic. Van Hoepen vinden we met 54 punten op P12.

Bij de constructeurs staat Prema met 341 punten bovenaan, voor ART Grand Prix en Trident, en het team heeft het kampioenschap al binnen met nog één weekend te gaan op Monza. MP Motorsport staat met 99 punten op P6. Van Amersfoort Racing verdiende weer een beker dankzij de derde positie van Noel León in de sprintrace. De renstal uit Zeewolde vinden we nu op P8 in de tussenstand met 85 punten.

Fornaroli takes over the championship lead with just two races to go 😱



Here's the state of play heading to Monza 👇#F3 #BelgianGP pic.twitter.com/UAflPAYbyc — Formula 3 (@Formula3) July 28, 2024

Confirmation of a fifth Teams title for @PREMA_Team 🏆👏



The battle for second continues to Monza 👀#F3 #BelgianGP pic.twitter.com/cKa2ouRL1P — Formula 3 (@Formula3) July 28, 2024

