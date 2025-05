In aanloop naar de F1 Grand Prix van Monaco werd er eerst in de ochtend nog een Formule 2-race gereden op hetzelfde circuit. Deze liep echter uit op een ramp, nadat meerdere coureurs crashten bij de start. Alex Dunne was de aanstichter van deze ramp en hij kreeg het na afloop dan ook zwaar te verduren. "Wie denkt hij dat hij is, Max Verstappen?!"

Dunne hoeft zijn gezicht even niet te laten zien in de paddock van de Formule 2 de komende tijd. De 19-jarige Ier startte de race in de nauwe straten van Monaco vanaf pole, maar kende geen goede start. Victor Martins zag zijn kans schoon en zette een inhaalactie in. Dunne leek het niet te kunnen verkroppen dat hij de leiding kwijt was en zette een kamikazeactie in. Hij raakte Martins en de twee crashten. De andere F2-coureurs konden niet meer op tijd in de ankers en klapten er bovenop. Het resulteerde in een gigantische startcrash en Dunne werd per direct het zwarte schaap van de Formule 2-familie.

F2-coureurs woest op Dunne en verwijzen naar Verstappen

Diverse F2-rijders reageerden woedend op de actie van Dunne. Voor de draaiende camera's van F1 TV ging een aantal van hen door het lint. Zo werd er een conversatie gefilmd tussen Pepe Marti en Martins in de paddock. "Het is echt belachelijk", zei eerst genoemde, waarop Martins boos reageerde: "Wat is Alex aan het doen? Wie denkt hij dat hij is, Max Verstappen?!" De wedstrijdleiding besloot Dunne een drive-through penalty op te leggen, maar omdat Dunne deze niet meer kon inlossen, werd de straf omgezet naar een tien plaatsen gridstraf voor de volgende F2-race.

LIGHTS OUT! ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



🔴 RED FLAGS! 🔴



CONTACT BETWEEN VICTOR MARTINS AND ALEX DUNNE CAUSES CHAOS AT SAINTE DEVOTE! 🤯#F2 #MonacoGP pic.twitter.com/OQ4swE9AiP — Formula 2 (@Formula2) May 25, 2025

