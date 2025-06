De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft tijdens de Grand Prix van Spanje besloten om een schorsing uit te delen. Het gaat om een Formule 3-coureur die een aantal gevaarlijke capriolen heeft uitgehaald op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Nicola Lacorte is ver over de limiet aan strafpunten gegaan.

Lacorte is een racewinnaar uit de Italiaanse Formule 4 die momenteel deelneemt aan zijn debuutseizoen in het FIA Formula 3 Championship. Hij rijdt voor het team DAMS Lucas Oil, maar heeft nog geen punten weten te scoren - althans niet in het kampioenschap, maar wel op zijn licentie. Zijn beste resultaat na tien van de twintig wedstrijden is P15 in de sprintrace op Imola. Hij kwam naar Spanje met al 7 strafpunten achter zijn naam, maar de 18-jarige uit Pisa werd afgelopen weekend maar liefst 11 strafpunten opgelegd.

11 van in totaal 18 strafpunten in één weekend verdiend

Lacorte vond dat hij tijdens de kwalificatie een brake test had gekregen van José Garfias. Hij besloot tussen bocht 9 (Campsa) en bocht 10 (La Caixa) expres tegen de AIX Racing-coureur te crashen om zijn frustratie te laten zien. Dat leverde 4 strafpunten op.

Tijdens de hoofdrace op zondag reed Lacorte veel te hard onder gele vlaggen achter de safety car. Daar kreeg hij 3 strafpunten voor om zo op een totaal van 14 te komen. Net als in de Formule 1 word je in de FIA F3 geschorst, als je boven de 12 strafpunten komt. Daar bleef het echter niet bij.

Lacorte ging een tweede keer op hoge snelheid langs gele vlaggen achter de safety car en kreeg nog eens 3 strafpunten. Voor contact met Brando Badoer kreeg hij nog 1 strafpunt. Niet alleen wordt de Italiaan geschorst, maar de strafpunten die hij verder aan zijn broek heeft gekregen, tellen gewoon door. Wanneer Lacorte dus terugkeert, staat hij al weer op 6 strafpunten.

DAMS Lucas Oil heeft nog niet bekendgemaakt wie voor Lacorte zal invallen op de Red Bull Ring, wanneer de FIA Formule 3 in het voorprogramma staat van de Grand Prix van Oostenrijk.

