Volgens George Russell heeft Max Verstappen zijn eigen race verpest door hem aan te tikken in de slotfase van de Grand Prix van Spanje. De Nederlander kreeg voor dat incident een tijdstraf van tien seconden en eindigde uiteindelijk als tiende in de race in Barcelona.

Het venijn zat 'm in de staart in Spanje. Tot aan de uitvalbeurt van Kimi Antonelli verliep de race vooral als een tactisch schaakspel, waarin McLaren de beste papieren leek te hebben. Verstappen en Russell kwamen elkaar pas tegen in de slotfase van de race, en opvallend genoeg ontstond het incident op het moment dat Verstappen de positie teruggaf aan de Engelsman. Pijnlijk voor Verstappen: volgens de FIA was dat helemaal niet nodig geweest.

Actie was nieuw voor Russell

"Ik weet niet wat hij dacht, maar uiteindelijk eindigde ik als vierde en hij als tiende, dus het was een beetje een onnodige actie. Ik heb het gevoel dat dit heel opzettelijk was. Dat zie ik vaker in simraces of op iRacing, maar nog nooit in de Formule 1. Het was nieuw voor mij, en een beetje jammer. Max is duidelijk een van de beste coureurs ter wereld, maar zulke acties zijn totaal onnodig en doen afbreuk aan zijn reputatie", opent Russell bij onder andere Motorsport.com.

Russell is het eens met Rosberg

De Brit gaat nog een stap verder en suggereert zelfs dat Verstappen had moeten worden gediskwalificeerd: "Als het echt opzettelijk was, dan absoluut. Je kunt niet opzettelijk tegen een andere coureur aan rijden. We riskeren ons leven hier. We hebben geluk dat de auto's tegenwoordig zo veilig zijn, maar dat mogen we nooit als vanzelfsprekend beschouwen."

Vreemd en bizar

Tot slot stelt Russell dat het gedrag niet bij Verstappen past: "Het hele incident voelde vreemd en bizar aan. Het slaat nergens op om opzettelijk iemand aan te rijden, je eigen auto in gevaar te brengen en een straf te riskeren. Hij had nog voor het podium kunnen vechten. Charles viel helemaal terug op het eind, omdat hij zijn zachte banden te hard had gepusht. Max zat natuurlijk vast op de harde banden en verloor veel aan het begin, maar er waren nog vijf ronden te gaan. Ik ga er in elk geval niet wakker van liggen."

