Volgens enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg was de zwarte vlag en dus een diskwalificatie de enige juiste manier om de actie van Max Verstappen op George Russell te beoordelen. De Duitser vond dat Verstappen zijn wagen als wapen gebruikte en concludeerde dat dit absoluut niet door de beugel kon.

Verstappen had in de slotfase van de race van zijn team harde banden gekregen. Op die banden zou hij de herstart maken, maar dat pakte niet goed uit. Op weg naar de eerste bocht verloor de Nederlander bijna de controle over zijn RB21 en werd hij even later ingehaald door Charles Leclerc. Daarna kwam ook Russell eraan; die tikte Verstappen licht aan in de eerste bocht. Dat liet Verstappen niet over zijn kant gaan. Hij gaf de positie even terug aan de Mercedes-coureur, maar deelde vervolgens ook een tik uit.

Verschrikkelijk

Verstappen kreeg van zijn race-engineer Gianpiero Lambiase te horen: "Max, kun je Russell alsjeblieft voorbij laten? Mijn advies is om hem erlangs te laten." Kort daarna raakte Verstappen de auto van Russell, die daardoor schade opliep. Rosberg was bij Sky Sports F1 duidelijk: "Hij moet meteen de zwarte vlag krijgen. Hij reed opzettelijk tegen Russell aan. Wauw, dit is verschrikkelijk, echt verschrikkelijk. Hij reed hem gewoon keihard aan. Er moet een duidelijk signaal naar hem worden afgegeven. Max had vanaf het begin gelijk, en toen ging het team tegen Max in, wat hem deed ontploffen. Hij reed hem gewoon aan, je móét nu een signaal afgeven."

