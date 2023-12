Remy Ramjiawan

Dinsdag 12 december 2023 10:31

Algemeen directeur van Circuit Zandvoort, Robert van Overdijk, is van mening dat de FIA en de FOM eens goed met elkaar om de tafel moeten gaan, want in zijn ogen zijn er toch wel wat politieke spelletjes aan de gang. Hij wijst naar een mogelijke machtsstrijd in de top van de Formule 1.

Vorige week stelde de internationale autobond kortstondig een onderzoek in naar de integriteit van Susie en Toto Wolff. Een dag later meldde de teams dat zij geen klachten hadden ingediend en weer een dag later trok de FIA zich terug en gaf het orgaan aan dat er geen sprake was van belangenverstrengelingen. De schade was overigens al aangericht en de teambaas van Mercedes zou zelfs een rechtszaak overwegen, vanwege aangerichte reputatieschade. Het verdient allemaal niet de schoonheidsprijs en Van Overdijk geeft zijn kijk op de situatie in de podcast F1 Aan Tafel.

FIA VS FOM

Dat er onderzoek werd gedaan naar de integriteit van Susie Wolff, dat verbaasde Van Overdijk enigszins. "Overigens ken ik Susie Wolff heel erg goed. We hebben volgend jaar de F1 Academy op Zandvoort en ik ken haar als een hele integere dame, die bloedfanatiek is." Hij vermoedt dan ook dat het onderzoek is gekomen door de interne strijd in de top van de sport. "Maar dit is politiek. Dit geeft nogmaals aan, en dit is de afgelopen twee jaar wel vaker gebeurd, hoe de FIA en FOM met elkaar omgaan."

Met FIA-president Mohammed Ben Sulayem aan het roer, lijkt de autosportbond een andere weg te zijn opgegaan, dan onder voorganger Jean Todt. Aan het begin van 2023 werd namelijk de aanmeldingsprocedure geopend voor nieuwe teams, waar de FIA een groot voorstander van is. De FOM is echter terughoudend en dat heeft dan weer te maken met de tien teams. Die zouden op hun beurt niet staan te wachten op een elfde team, zoals bijvoorbeeld Andretti, vanwege het moeten delen van het prijzengeld.

Dit soort zaken binnenskamers houden

"Het lijkt wel of daar een onderlinge concurrentiestrijd is. Plat gezegd: Wie heeft nu de grootste? Is dat [Stefano] Domenicali vanuit de FOM of Ben Sulayem van de FIA? Ik denk wel dat het daarmee te maken heeft, nou ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat het daarmee te maken heeft, anders trek je zo'n onderzoek ook niet terug. Het is namelijk totaal niet geloofwaardig als je eerst een onderzoek instelt en als er dan wat weerstand komt, dan trek je het ineens terug. Het lijkt me goed dat de FIA en de FOM even om de tafel gaan, om dit soort zaken in de toekomst binnenskamers te houden", aldus Van Overdijk.