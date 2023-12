Remy Ramjiawan

Volgens regerend wereldkampioen Max Verstappen zijn er op dit moment een heleboel mensen bezig met de power unit die vanaf 2026 achterin de Red Bull zal gaan liggen, maar blijft het toch wel koffiedik kijken over hoe de prestaties zullen gaan worden.

Het Oostenrijkse team heeft op dit moment een succesvolle samenwerking met het Japanse Honda. Die partij zal vanaf 2026 de motorleverancier gaan worden van Aston Martin. Red Bull Racing wilde initieel wel doorgaan met de Japanners, maar die trokken eind 2021 zelf de stekker uit de samenwerking. Red Bull was genoodzaakt om een alternatief te zoeken en richtte uiteindelijk haar eigen motorafdeling op. Vanaf 2026 gaan de elektrische componenten een belangrijkere rol spelen en daarvoor heeft het Oostenrijkse team Ford aangetrokken.

Red Bull Powertrains

Het grote voordeel van het motorproject is dat Red Bull Racing hiermee het enige team is dat alle Formule 1-zaken op één locatie heeft gehuisvest. Teambaas Christian Horner wees afgelopen zomer al naar dat voordeel. "Voor de toekomst brengt het feit dat we het chassis en de motor allemaal op één locatie hebben, ons in een unieke positie. Anders dan Ferrari, waarbij alles op één campus is gehuisvest. Dat zorgt voor efficiëntie en synergie en zelfs Mercedes heeft geen gemeenschappelijk eigendom van chassis en motoren of zit op dezelfde campus."

Hopen dat het een 'raket' wordt

Verstappen zit nog minimaal tot en met 2028 in de koningsklasse en dus zal hij ook met de nieuwe motoren gaan racen. In gesprek met het Zwitserse Blick wordt hem gevraagd of hij verwacht dat de huidige dominantie ook met Red Bull Powertrains-motoren kan worden voortgezet. "Dat is een moeilijke vraag en dat blijft toch een vraagteken. Maar er werken honderden mensen aan dit Red Bull Powertrains-project in Milton Keynes. We willen niet op het verkeerde been worden gezet in 2026. We hopen allemaal dat het een raket wordt, maar dat zullen we zien", aldus Verstappen.