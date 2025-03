Net zoals in F2 en F1 begint het seizoen van F3 in 2025 dit weekend in Australië. Ook dit jaar doen er weer veel coureurs mee in een poging volgend jaar F2 te halen. Dit is de grid voor het F3-seizoen 2025, met een Nederlander.

In 2024 was het Leonardo Fornaroli die wereldkampioen werd door Gabriele Minì te verslaan met 153 punten. Mini scoorde 130 punten. Luke Browning werd derde met 128 punten, voor Arvid Lindblad en Christian Mansell. Fornaroli en Lindblad keren in 2025 niet terug in F3 en gaan naar F2. Laurens van Hoepen maakte in 2024 zijn debuut en eindigde met 58 punten op de dertiende plaats in het kampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Van Hoepen

Ook in 2025 zal Van Hoepen namens ART in actie gaan komen in F3. Hij zal James Wharton en Tuukka Taponen als teamgenoten krijgen. Bij het Nederlandse MP Motorsport hebben ze ook hun line-up van drie coureurs al afgerond. Tim Tramnitz, Bruno del Pino en Alessandro Giusti zullen namens MP Motorsport in F3 rijden in 2025. Ook Prema, Trident, Rodin en Campos hebben hun line-up voor 2025 al gereed. Prema gaat met Noel León, Brando Badoer en Ugo Ugochukwu actief zijn in F3, terwijl Trident dat gaat doen met Noah Strømsted, Rafael Câmara en Charlie Wurz. Campos Racing zal in 2025 actief zijn met Nikola Tsolov, Tasanapol Inthraphuvasak en Mari Boya. Rodin zal gaan rijden in 2025 met Callum Voisin, Louis Sharp en Roman Bilinski.

Grid 2025 F3

Hitech gaat met Gerrard Xie, Josh Dufek en Martinius Stenshorne proberen in 2025 succes te behalen, terwijl DAMS dat gaat proberen met Nicola Lacorte, Matias Zagazeta en Christian Ho. Voor Van Amersfoort Racing gaan Ivan Dominguez, Théophile Naël en Santiago Ramos in actie komen voor 2025. AIX heeft naast Javier Sagrera, Nicola Marinangeli ook Nikita Bedrin aangesteld voor 2025.

