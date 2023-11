Lars Leeftink

Maandag 27 november 2023 19:10

Terwijl de Formule 1 afgelopen weekend in Abu Dhabi weer in actie kwam voor het 22e en laatste raceweekend van 2023, ging de Formule 2 ook weer aan de bak en daar werd de strijd om de titel beslist. In de Formule 3 zat het seizoen er al op. Een overzicht van de stand van zaken.

De twee races in de Formule 2 gingen op het Yas Marina Circuit afgelopen weekend naar Frederik Vesti en Jack Doohan. Vesti won de sprintrace met de snelste ronde om zijn kampioenschapskansen in leven te houden. Richard Verschoor completeerde het podium achter Enzo Fittipaldi. Vesti reed in de hoofdrace van P9 naar het podium, maar het was niet genoeg om de titel af te pakken van Théo Pourchaire die vijfde werd. Doohan schreef die laatste wedstrijd van het seizoen op zijn naam vanaf pole position voor Alpine-collega Victor Martins. Verschoor viel uit en werd negende in het kampioenschap. Pourchaire won het kampioenschap met een totaal aantal punten van 203 en een voorsprong op Vesti van 11 punten. Doohan is Ayumu Iwasa voorbijgegaan voor de derde plek in de eindstand dankzij die overwinning. Martins is als vijfde geëindigd in het kampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Bij de teams heeft ART Grand Prix, met 353 punten, het kampioenschap gewonnen met een flinke voorsprong op Prema Racing (322 punten). Rodin Carlin werd met 220 punten derde voor DAMS (214 punten). De Nederlandse teams, MP Motorsport en Van Amersfoort Racing, zijn met 172 en 121 punten zesde en zevende geworden, respectievelijk, achter Invicta Virtuosi Racing (176 punten).

Formule 3

In de Formule 3 won Gabriel Bortoleto het kampioenschap met 164 punten, voor Zak O'Sullivan, Paul Aron, Franco Colapinto en Pepe Martí. Er kwamen dit seizoen geen Nederlanders in actie in de Formule 3. Bortoleto zal volgend jaar uitkomen voor Invicta Virtuosi Racing in de Formule 2.

Prema Racing won het kampioenschap bij de teams teams met 327 punten. Trident eindigde met 308 punten op de tweede plaats, op 19 punten achterstand, gevolgd door MP Motorsport (194 punten) en Campos Racing (179 punten). Van Amersfoort Racing (75 punten) vinden we terug op P7.