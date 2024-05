Voor Richard Verschoor is het raceweekend in Monaco geëindigd in mineur. Zo wist de 23-jarige Nederlander op vrijdag de pole position veilig te stellen voor de Formule 2-hoofdrace, maar op zondag werden de technische problemen Verschoor fataal die uiteindelijk met reële overwinningskansen de wedstrijd moest staken.

Het was in Monaco de allereerste keer dat Verschoor vanaf pole position mocht starten. Toen de lichten uitgingen op het stratencircuit, was Verschoor goed weg en ging hij als leider van de wedstrijd de eerste bochten door. In ronde 19 sloegen echter de problemen toe met Verschoor die over de boordradio riep dat 'hij kapot ging'. Daarmee doelde hij op het feit dat de auto motorvermogen verloor, maar het lukte Verschoor nog wel om nummer twee Isack Hadjar achter zich te houden. Na de pitstop bleven de problemen echter aan en hoewel hij nog steeds virtueel op kop lag, viel de Trident-coureur steeds verder terug, daarnaast kreeg hij een vijf seconden-straf voor het afsteken van de chicane. Na het inlossen van de tijdstraf kwam Verschoor een ronde later wederom de pitstraat ingereden en ditmaal bleef hij daar staan. De problemen waren dermate groot, dat hij zijn wedstrijd niet kon vervolgen.

Droom in duigen

Voor iedere coureur is een overwinning in Monaco speciaal en Verschoor is een dag na de uitvalbeurt logischerwijs nog steeds ziek van de DNF. "Mijn levenslange droom in duigen door een motordefect. Gisteren was extreem zwaar en dat zal het waarschijnlijk nog wel een tijdje blijven. De overwinning lag binnen handbereik, maar wat levert het je op?", zo stelt hij zichzelf de vraag op Instagram. Het team treft in zijn ogen geen blaam: "Trident heeft me het hele weekend een geweldige auto gegeven en we stonden op het punt om één van de allerbelangrijkste races te winnen. Ik heb heel veel medelijden met al mijn engineers, monteurs en andere teamleden die veel moeite hebben gedaan, alleen maar om weggerukt te worden door een fout waar ze geen controle over hadden." De volgende race vindt in Barcelona plaats, eind juni en daar krijgt Verschoor de kans om de zure nasmaak te laten verdwijnen, alhoewel het op dit moment nog pijn doet: "De pijn zit diep, maar het vuur in ons brandt feller. Bedankt voor de hartverwarmende berichten."

