Verstappen stelt voorwaarde aan langer verblijf Red Bull, F1-baas waarschuwt Verstappen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Nog één nachtje slapen en dan is het officieel tijd voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna. Deze donderdag vóór de vrije trainingen is het natuurlijk de mediadag op het circuit in Imola. Alexander Albon zette deze week zijn handtekening onder een contractverlenging bij Williams. Hij kon tegenover onder andere GPFans uitleggen dat hij niet wilde wachten op een zitje bij een topteam. Ondertussen legde Max Verstappen aan ons uit hoe hij dit weekend twee races tegelijk gaat doen. Verder heeft de Nederlander een waarschuwing gekregen van Formule 1-CEO Stefano Domenicali en heeft hij verklaard dat hij wel bij Red Bull wil blijven, maar dat hij een voorwaarde heeft. Ontwerper Adrian Newey zal verlaten, maar heeft vandaag aangegeven door te willen gaan in de autosport. Daarnaast kijken we naar wat het regeerakkoord van ons kabinet voor invloed heeft op de Nederlandse Formule 1-fans.

Artikel gaat verder onder video

Albon wilde niet wachten op stoeltje bij Red Bull: 'Te veel onzekerheden'

Alexander Albon verlengde gisteren enigszins verrassend zijn contract voor meerdere jaren bij het Formule 1-team van Williams. De Brits-Thaise coureur stond hoog op het lijstje bij Red Bull Racing als potentiële opvolger van Sergio Pérez in 2026, maar in gesprek met onder meer GPFans geeft Albon aan dat hij vanwege alle onzekerheden niet op deze mogelijke kans wilde wachten. "Ik denk, als je elders gaat kijken dat je met heel veel 'als', 'maar' en 'misschien' te maken krijgt. Er zijn heel veel bewegende elementen en zeker rondom dit soort stoeltjes [bij topteams]. En er is er nu eigenlijk echt maar één - en dat is bij Mercedes. Er moet dan heel veel gebeuren en er zijn heel veel verschillende wegen, dus nee", aldus Albon. Lees hier het hele artikel over Alexander Albon en zijn contractverlenging bij Williams.

Verstappen vertelt tegenover GPFans over simrace tijdens GP Imola: "Moet wel op tijd naar bed"

Max Verstappen zal tijdens de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna niet één, maar twee races doen. Hij doet namelijk ook mee aan de virtuele 24 Uur van de Nürburgring met Team Redline. Gevraagd door GPFans-journalist Jan Bolscher over hoeveel uur hij kwijt zal zijn aan de simrace, antwoordde Verstappen: "Het is een 24-uursrace, we zitten denk ik met vier man op de auto. Alleen heb ik natuurlijk niet heel veel tijd zaterdagavond en zondagmorgen. Dat ligt er een beetje aan. Tussen de twee en vier uur, als ik het ga doen." Het is nog niet 100 procent zeker dat hij mee gaat doen. "Dat ligt een beetje aan hoe het uitkomt met de tijden." Toestemming heeft hij niet gevraagd, zo vertelde de Red Bull-coureur toen de verder aanwezige media erover doorvroeg. "Ik bepaal zelf hoe ik... Je kunt ook niet voor iedereen beslissen wat zij op een zaterdagavond doen." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die twee races zal doen aankomend weekend.

Newey wil waarschijnlijk doorgaan in F1 en verklaart waarom: "Emotioneel om dit te zeggen"

Adrian Newey heeft onthuld dat hij na zijn vertrek bij Red Bull Racing waarschijnlijk doorgaat als ontwerper. Hij legt uit waarom hij niet wil stoppen met werken in de autosport. Newey is voor inspiratie naar de 87-jarige IndyCar Series- en teameigenaar Roger Penske en de 93-jarige voormalige Formule 1-commercieel topman Bernie Ecclestone gestapt. Zijn besluit om door te willen gaan heeft ook te maken met de herinneringen aan zijn vader. "Het is een beetje emotioneel om dit te zeggen, maar hij [zijn vader] raakte een beetje de weg kwijt toen hij met pensioen was gegaan," legde de ontwerper uit in een interview met zijn manager Eddie Jordan. "Ik dacht dat hij heel verheugd zou zijn verder te sleutelen aan zijn auto's en dergelijke, maar hij verloor gewoon zijn mojo een beetje." Lees hier het hele artikel over de toekomst van Adrian Newey.

Regeerakkoord rechts kabinet heeft invloed op Nederlandse F1-fans: dit moet je weten

De kabinetsformatie in Nederland heeft - na de val van Rutte IV - de nodige tijd in beslag genomen, maar gisteren was daar dan eindelijk het verlossende woord: de PVV, VVD, NSC en BBB wisten na flink wat tegenslagen op hoofdlijnen een regeerakkoord te bereiken. Vervolgens gingen ook de Tweede Kamerfracties van deze partijen unaniem akkoord met hetgeen nu op tafel ligt. Wie de nieuwe premier wordt, en dus Mark Rutte opvolgt, is nog niet bekend, maar Nederland stevent in ieder geval af op een rechts kabinet. Een groot deel van ons land bracht een stem uit op de PVV van Geert Wilders en zodoende gaat het roer flink om in bijvoorbeeld het asielbeleid. Maar er gaat nog veel meer veranderen als het aan het nieuwe kabinet ligt. En een deel van deze wijzigingen heeft impact op de Nederlandse Formule 1-fan. Dit wordt met name gemerkt rondom het raceweekend in Zandvoort. Lees hier het hele artikel over de invloed van het regeerakkoord.

Verstappen stelt voorwaarde aan langer verblijf bij Red Bull: "Heb ik team ook gezegd"

Max Verstappen (26) wordt de laatste weken regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing, maar de Nederlander is zelf niet perse bezig met een vervroegd afscheid bij het team waar hij al z'n successen behaalde. Verstappen stelt dat er eigenlijk maar één echte voorwaarde is om een lang en gelukkig huwelijk tegemoet te gaan. Uiteindelijk worden dit soort beslissingen niet zo gemakkelijk genomen en ik ben erg blij met waar ik nu ben", zo vertelde hij aan de verzamelde media. Toch heeft hij wel één voorwaarde om bij Red Bull te blijven - en die heeft hij ook meermaals aan zijn team kenbaar gemaakt. "Ik wil in de snelste auto rijden, dat heb ik altijd tegen het team gezegd. En dat is wat we nu hebben en volgend jaar kunnen we dat ook hebben." Lees hier het hele artikel over de voorwaarde van Red Bull.

Formule 1-baas waarschuwt Verstappen: 'Mogelijk einde verhaal'

Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing zijn gewaarschuwd door Formule 1-topman Stefano Domenicali. De hoogste baas van de sport ziet dat de Oostenrijkse renstal van binnenuit veranderingen ondergaat en waarschuwt dat zulke ontwikkelingen vaak een wisseling van de wacht tot gevolg hebben. Hij betwijfelt dan ook of Verstappen nog jarenlang de meest dominante auto krijgt bij Red Bull Racing. "Als zo'n sterk team interne veranderingen ondergaat, is het denk ik normaal dat de prestaties kunnen veranderen. Dat zeg ik zonder subjectieve beoordeling," zo vertelde Domenicali in gesprek met de Italiaanse media. Verstappen heeft altijd gezegd bij Red Bull te willen blijven zolang de rust bewaard wordt én ze hem de snelste auto kunnen gegeven. Maar of dat in de nabije toekomst nog het geval is, betwijfelt Domenicali. "Ik denk niet dat ik iets geks zeg door erop te wijzen dat de dominantie in zijn huidige vorm mogelijk ten einde komt." Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Stefano Domenicali.

Gerelateerd