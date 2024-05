Max Verstappen wist zondag de Grand Prix van Miami niet op zijn naam te schrijven wegens een ontketende Lando Norris. De Brit versloeg de Nederlander en Verstappen geeft toe dat hij het zeker gunt aan de McLaren-coureur. Ook ging hij na afloop in op het hachelijke moment met Sergio Pérez.

Verstappen begon de Grand Prix van Miami vanaf pole position en na het ternauwernood ontwijken van teamgenoot Pérez bij de start, leek het erop dat de Nederlander op weg kon naar zijn vijfde zege van dit seizoen. Dat liep echter toch wat anders, want na een safety car-situatie door een crash van Logan Sargeant en Kevin Magnussen kwam de drievoudig wereldkampioen plotseling terecht achter Norris. De McLaren-coureur was pijlsnel op het circuit van Miami en reed onverstoord richting zijn eerste Formule 1-zege ooit.

Artikel gaat verder onder video

Sportieve verliezer

De nummer twee van zondag toont zich na afloop van zijn race in Miami een sportieve verliezer voor de camera van Viaplay: "Dat is natuurlijk het mooiste. Uiteindelijk zag je het natuurlijk wel aankomen dat hij een keer een race ging winnen. Als iemand mij moet verslaan, gun ik het Lando wel", stelt Verstappen. "Van onze kant was het natuurlijk teleurstellend. Maar aan de andere kant moeten we ook realistisch zijn en hadden we de snelheid niet. Vooral op de harde band. We moeten nog heel veel dingen analyseren. Ik vond het niet helemaal top gaan. Op de mediums was het oké, maar op de harde band waren we gewoon te langzaam", klinkt het kritisch.

Hachelijk Pérez-moment

Vervolgens verlegt hij de focus naar het hachelijke moment met Pérez: "Dat scheelde echt heel weinig. Ik heb volgens mij ook een kras op mijn diffusor zitten van hem. Dat had heel slecht kunnen aflopen. Hij remde ook vijftig meter later dan iedereen", zo zegt hij over de invliegende Pérez. Verstappen denkt dat de race zonder de pech met de safety car wel anders had kunnen verlopen: "Zonder safety car was het een gevecht geweest tot het einde. Dat helpt natuurlijk niet mee, maar zij waren uiteindelijk gewoon sneller dan wij. Dus we hebben wat werk te doen. Het was gewoon niet onze dag, dat kan gebeuren", besluit hij nuchter.

