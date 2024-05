Max Verstappen heeft gereageerd op de uitspraken van Zak Brown. De McLaren-CEO liet eerder dit weekend optekenen dat het vertrek van Adrian Newey slechts de eerste dominosteen is die omvalt bij Red Bull Racing, en dat de cv's van personeelsleden van het team in het rond vliegen.

Red Bull Racing maakte eerder deze week bekend wat al een tijdje in de lucht hing: Adrian Newey vertrekt bij de Oostenrijkse formatie. De topontwerper zal zich nog focussen op het afronden van de ontwikkeling van Red Bull's eerste hypercar, de RB17, maar houdt zich niet meer bezig met werkzaamheden binnen het Formule 1-team. Wel zal hij tijdens een aantal races dit seizoen nog aanwezig zijn, waarna hij in het eerste kwart van 2025 officieel vertrekt. De precieze reden achter deze beslissing is onbekend, maar gedacht wordt dat het te maken heeft met de turbulente situatie binnen Red Bull Racing.

De eerste dominosteen binnen Red Bull Racing

Die mening houdt ook Zak Brown erop na. De McLaren-CEO haalde eerder dit weekend flink uit richting Red Bull Racing: "Gezien alles wat er sinds het begin van het jaar is gebeurd... Ik ken Adrian redelijk goed, hij is een persoon met een zeer hoge integriteit. Ik ben niet verrast [door het vertrek, red.]", klonk het. Vervolgens dropte Brown een bommetje en zei dat het vertrek van Newey pas het begin is. Hij voorspelde een leegloop bij de Oostenrijkse renstal en baseert dit op het feit dat de cv's van het Red Bull-personeel inmiddels "rondvliegen" in de paddock. "Ik denk dat de dingen die daar gebeuren nogal destabiliserend zijn. Het is waarschijnlijk de eerste dominosteen die valt. Ik denk dat het niet de laatste zal zijn, gezien de cv's die rondvliegen."

Verstappen reageert op Brown

Die uitspraken hebben ook Max Verstappen bereikt, al legt de Nederlander uit dat hij geen aandacht besteedt aan dit soort 'geroddel': "Die wil natuurlijk stoken", wordt de drievoudig wereldkampioen geciteerd door De Telegraaf. "Als team kunnen we daar niets mee, maar van zijn kant snap ik het wel. Iedereen trekt aan onze mensen, dat is heel normaal. Ik probeer er niet te veel mee bezig te zijn. Ik zie de kop van zo'n bericht en klik er vervolgens niet eens op."

