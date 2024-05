Viaplay sluit samenwerking met Mol niet uit, 'Verstappen kan eventuele transfer melden in 2025' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is nog niet bekend waar de toekomst van Adrian Newey ligt, de ontwerper van Red Bull die eerder deze maand zijn afscheid aankondigde. De Franse tv-zender die de uitzendrechten van de Formule 1 daar in handen heeft, lijkt het echter wel te weten. Ze deelden per ongeluk op social media dat de Brit voor Ferrari werkzaam zal zijn. Ook wordt er gespeculeerd over de toekomst van Max Verstappen. Volgens Auto Motor und Sport kan Helmut Marko zijn bescherming bij Red Bull verliezen als de Limburger dit jaar nog een transfer aankondigt. Verder wil de FIA een nieuwe halo introduceren vanaf 2026, is Liam Lawson blij dat hij qua bekendheid niet Verstappen is, spreekt een aantal F1-coureurs het verlangen uit voor aanpassingen aan het strafpuntensysteem en gaat de CEO van Viaplay in op Olav Mol.

Lawson ziet fans meer op hem afkomen na debuut in F1: "Ik ben Verstappen niet"

Liam Lawson heeft, sinds hij in 2023 een paar raceweekenden in F1 reed als vervanger van de geblesseerde Daniel Ricciardo bij AlphaTauri, gemerkt dat hij wat populairder is geworden. De Nieuw-Zeelander 'is blij dat hij Verstappen niet is' en hij nog wel redelijk gewoon over straat kan. "Als je met een hele groep mensen rondloopt, dan wordt het hectisch. Als ik alleen rondloop in een normale omgeving, word ik niet echt lastig gevallen. Ik ben Max Verstappen ook niet, of iemand van die categorie, dus met die mensen kan ik me niet vergelijken, maar het is wel enorm veranderd sinds ik in de Formule 1-auto stapte. Dat was eigenlijk van de ene op de andere dag zo." Lees hier het hele artikel over Liam Lawson.

Franse tv-zender maakt foutje en deelt op social media dat Newey naar Ferrari gaat

Als het aan Canal+ ligt, dan gaat Adrian Newey naar het team van Ferrari toe. Sterker nog, de tv-zender die in Frankrijk de uitzendrechten van de koningsklasse in handen heeft, lijkt zelfs te denken dat het al bekend is dat de Brit de overstap naar de Scuderia gaat maken. Afgelopen maandag maakte Ferrari bekend dat Jérôme d'Ambrosio en Loïc Serra, de adjunct-teambaas en de directeur performance van Mercedes, bij hun werkzaam zullen zijn vanaf 1 oktober dit jaar. Canal+ reageerde op het nieuws met een post op X, voorheen Twitter, waarin werd geschreven: "Denk je dat Ferrari, na het in dienst nemen van Adrian Newey, bezig is met het vormen van een dreamteam?" Lees hier het hele artikel over de blunder van Canal+.

FIA probeert gewicht naar beneden te brengen voor 2026 en zal nieuwe halo introduceren

De FIA heeft een zogeheten tender gelanceerd voor een Lightweight Halo. De huidige halo is gemaakt van titanium of staal. De titaniumvariant weegt 7 tot 9 kilogram en de stalenvariant zo'n 13,5 kilogram. Wanneer de nieuwe technische reglementen in 2026 worden geïntroduceerd, wil de FIA het gewicht van de auto's naar beneden brengen om het racen spannender te maken. Momenteel wegen de bolides minimaal 798 kilogram en 1% daarvan is dus de halo. De internationale autosportbond is op zoek naar fabrikanten die een nieuwe versie van de halo kunnen produceren van 2026 tot en met in ieder geval 2030. Lees hier het hele artikel over de nieuwe halo voor 2026.

F1-coureurs willen herziening van 'grap' van een strafpuntensysteem: "Dit gaat te ver"

Een aantal Formule 1-coureurs vindt dat het strafpuntensysteem een herziening moet krijgen. Kevin Magnussen zit dicht tegen een schorsing aan door een systeem wat als "een grap" wordt gezien en iets dat "te ver gaat". Logan Sargeant kreeg in China twee strafpunten aan zijn broek na het inhalen van Nico Hülkenberg achter de Safety Car. De laatstgenoemde kwam net de pitstraat uit en de Amerikaan kon niet zien dat hij achter de Haas had moeten aansluiten. "Ik denk dat die van mij extreem frustrerend was," antwoordde Sargeant op de vraag van Autosport of hij vond dat het strafpuntensysteem veranderd moest worden. "De [tijd]straf is één ding. Om dan ook nog eens strafpunten te krijg voor wat het is, was een grap. Ook Sergio Pérez, die momenteel op acht strafpunten staat, is niet te spreken over het systeem. "Ik vind dat er soms genoeg consequenties hangen aan de straf die je al krijgt en om daar dan strafpunten aan toe te voegen, zeker nu we meer races rijden, is iets waar zeker naar gekeken moet worden." Lees hier het hele artikel over coureurs die ingaan op het strafpuntensysteem.

Viaplay-CEO Lodewick sluit samenwerking met Mol niet uit: 'Nooit nee tegen samenwerking zeggen'

Volgens Viaplay-CEO Roger Lodewick kan een toekomstige samenwerking met Grand Prix Radio, het station waar Olav Mol nog altijd commentaar geeft, niet uitgesloten worden. De CEO legt in F1 aan tafel uit dat er op dit moment wordt nagedacht over de radiorechten en dat een samenwerking nooit uitgesloten kan worden. "Nederland is zo klein dat je met iedereen moet durven samenwerken." Het Scandinavische bedrijf heeft zich verzekerd van de beeldrechten tot en met 2029 en op dit moment bekijkt de streamingdienst de beste mogelijkheden om dit te exploiteren. "We weten sinds twee, drie weken dat we de rechten hebben voor de komende tijd. Nu kunnen we rustig kijken, wat gaan we doen." Lees hier het hele artikel over de uitspraken van de Nederlandse CEO van Viaplay over Olav Mol.

AMuS: 'Verstappen kan eventuele transfer pas melden in 2025, anders verliest Marko bescherming'

Hoewel het al een tijdje rustig lijkt bij Red Bull Racing is Max Verstappen volgens Auto Motor und Sport nog altijd zijn opties vanaf 2026 aan het bekijken. Zo breekt op dat moment het nieuwe motorreglement aan en het vertrouwen in een succesvolle Red Bull Ford-combinatie lijkt toch wat minder te zijn. Een overstap naar Mercedes zou volgens het Duitse platform daarom over anderhalf jaar pas logisch zijn, wanneer er meer wordt geleund op de krachtbron, en Mercedes heeft in 2014 laten zien dat zij dat spelletje beter snappen dan het grondeffect. Toto Wolff heeft daarnaast aangegeven dat hij graag wil wachten op de drievoudig wereldkampioen. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen en Helmut Marko.

