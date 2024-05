Liam Lawson heeft, sinds hij in 2023 een paar raceweekenden in F1 reed als vervanger van de geblesseerde Daniel Ricciardo bij AlphaTauri, gemerkt dat hij wat populairder is geworden. De Nieuw-Zeelander 'is blij dat hij Verstappen niet is' en hij nog wel redelijk gewoon over straat kan.

In de podcast The Red Flag legt Norris uit tijdens welk raceweekend je als rookie het beste je debuut kunt maken. "Monza. Je hebt twee delen die volledig hetzelfde zijn, met twee chicanes. Je hebt een zware remzone en dan een chicane, alleen gaat de ene naar rechts, en de andere naar links. Dan heb je twee nagenoeg identieke rechterbochten, dan de Ascari-chicane, en dan nog een rechterbocht. Het is makkelijk om het circuit te leren, maar in de kwalificatie zijn de verschillen dan enorm klein. Ik racete daar in 2023, en je komt makkelijk op snelheid, maar het vinden van die laatste tiende, om Tsunoda te matchen, is enorm lastig."

Lawson 'is Verstappen niet'

Lawson krijgt door zijn gereden raceweekenden in F1 ook meer aandacht, maar volgens de Nieuw-Zeelander is het voor hem wel te doen. Zeker in vergelijking met iemand als Verstappen. "Als je met een hele groep mensen rondloopt, dan wordt het hectisch. Als ik alleen rondloop in een normale omgeving, word ik niet echt lastig gevallen. Ik ben Max Verstappen ook niet, of iemand van die categorie, dus met die mensen kan ik me niet vergelijken, maar het is wel enorm veranderd sinds ik in de Formule 1-auto stapte. Dat was eigenlijk van de ene op de andere dag zo."

Wat doet Lawson met de aandacht die bij F1 komt kijken?

Voor Lawson is deze aandacht allemaal nieuw. Hoe gaat hij ermee om en vindt hij het irritant als fans naar hem toekomen voor foto's of een handtekening? "Als mensen aardig zijn, vind ik het prima." Toch zijn er ook momenten dat hij liever heeft dat de fans er niet zijn. Sommige opmerkingen van fans doen Lawson toch wel een beetje pijn. "'Ik kan niet wachten om je weer in de auto te zien zitten!' Eerlijk gezegd is het altijd hetzelfde. Ik heb dan zoiets van: ja, ik ook niet, man."

