Norris pakt sensationele eerste zege in Miami: "Dit werd wel tijd, hé?"

De Formule 1 heeft een nieuwe racewinnaar in de naam van Lando Norris. De McLaren-coureur profiteerde optimaal van de safety car-situatie en wist daarna het gat met nummer twee Max Verstappen uit te bouwen en heeft daardoor zijn Grand Prix-zege te pakken.

Norris vertrok zondagavond vanaf P5 en het tempo zat er direct goed in. De 24-jarige Brit startte op de mediumband, maar het echte tempo kon hij rijden na zijn pitstop als leider van de wedstrijd. Daar waar foutjes in een klein hoekje zitten, wist de kopman van het papaja-oranje team uit de problemen te blijven en op die manier zijn eerste officiële overwinning over de streep te trekken.

Langverwachte zege

Tegenover Jenson Button reageert een opgeluchte Norris: "Dit werd wel tijd, hé? F*ck, sorry. Maar wat een race zeg en dit zat er al een tijdje aan te komen. Eindelijk is het me gelukt en ik ben ook blij voor het hele team. Ik heb het eindelijk voor ze kunnen afleveren. Het was een lange dag en een pittige race, maar eindelijk op die bovenste trede. Dus ik voel me fantastisch."

McLaren snel in Miami

Het hele weekend zat de snelheid er al in en dat beaamt Norris. "Het hele weekend is eigenlijk goed geweest. Ik had een paar kleine terugvallen, maar ik wist op vrijdag al dat we de snelheid hadden. Ik maakte wel een paar kleine fouten, maar vandaag hebben we het aan elkaar weten te knopen. We hadden de perfecte strategie en dat heeft goed uitgewerkt. Ik moet McLaren bedanken en ik ga straks nog even langs mijn vader en moeder", zo vertelt hij.

Afgerekend met criticasters

Die eerste zege, daar had Norris wel wat tijd voor nodig en de nodige criticasters waren er ook. "Ik ben gewoon erg trost. Veel mensen twijfelden aan mij. Ik heb een aantal fouten gemaakt in de afgelopen vijf jaar dat ik in de sport zit, maar vandaag hebben we het allemaal aan elkaar geknoopt." Norris stond ook in de belangstelling van Red Bull Racing, maar bleef bij McLaren en de zege is daarvan het resultaat. "Deze is voor het team, ik ben bij ze gebleven en ik geloof in hen en dat is nog steeds zo en dit is het bewijs ervan." Norris pakte niet alleen de zege, ook de fans hebben hem uitgeroepen tot 'Driver of the Day.'

