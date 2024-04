Adrian Newey (65) wil vertrekken bij Red Bull Racing, maar de F1-topontwerper loopt tegen enkele contractuele barrières aan. Newey heeft nog een overeenkomst tot en met het seizoen van 2025 bij de Oostenrijkse renstal en daarnaast kan Red Bull de eventuele overstap naar een concurrerend team nog verder vertragen. Newey en Red Bull moeten dus om tafel om te bespreken hoe nu verder.

Gisteren schreven wij in een artikel dat Newey van plan is zijn positie bij Red Bull Racing op te geven, omdat hij zich niet langer comfortabel voelt bij de gespannen situatie in het team. Er loopt een onderzoek wegens grensoverschrijdend gedrag naar teambaas Christian Horner en daarnaast vindt er achter de schermen getouwtrek plaats over wie de macht in handen krijgt. Er werd al langer gesuggereerd dat dit een vroegtijdig vertrek van Newey in de hand kon werken en alles wijst erop dat dit nu inderdaad staat te gebeuren. Newey wil vertrekken, zo hebben meerdere prominente bronnen inmiddels gemeld. Maar kan dat wel? De ingenieur heeft immers nog een contract tot medio 2025 bij Red Bull en de Oostenrijkers zullen er alles behalve happig op zijn om Newey richting een concurrent te laten vertrekken. En wat te denken van de zogenoemde gardening leave?

Contractuele beperkingen voor Newey bij Red Bull

De situatie rondom Newey is complex, vooral als het gaat om zijn contractuele afspraken. De Brit is één van de meest geweldige ingenieurs op de grid en daarom heeft Red Bull zijn contract dan ook goed dichtgetimmerd. Zoals ze zelf gisteren in hun verklaring - op de berichten over Newey - al lieten weten, ligt de topontwerper nog tot medio 2025 vast in Milton Keynes. Theoretisch gezien gaat Newey dus nergens heen. Maar wil je een ontevreden werknemer ten koste van alles aan boord houden, met het risico dat dit de spanningen binnen het team verder vergroot? Waarschijnlijk niet. Maar Newey laten gaan is één ding, hem naar de concurrentie zien overstappen is een tweede. En dat laatste is iets wat Red Bull ten koste van alles zal willen tegenhouden. En daar heeft het ook mogelijkheden voor, zo heeft Autosport vernomen.

Gardening leave doorn in oog Ferrari en Aston Martin

Red Bull heeft meerdere stokken om mee te slaan, zo schijnt. De eerste is - zoals al eerder benoemd - de contractduur. Newey ligt simpelweg vast tot medio 2025. Daarnaast heeft Red Bull nog een clausule laten opnemen die in de paddock bekend staat als gardening leave, wat simpelweg betekent dat je vrijgesteld wordt van werk, maar niet elders aan de slag mag gaan voor een bepaalde tijd. Deze clausule waar Red Bull zich op kan beroepen, heeft een tijdspanne van maar liefst 12 maanden. Dat betekent dat Newey in theorie tot begin 2027 niet beschikbaar zou zijn voor rivaliserende teams.

Kan Newey wel aan de slag bij - bijvoorbeeld - Ferrari?

Newey kan pas vanaf 2028 invloed uitoefenen bij rivaliserend team

En mocht Newey dan in 2027 aan de slag gaan bij een concurrent, bijvoorbeeld Aston Martin of Ferrari, dan zal zijn inbreng zich richten op de auto van het daaropvolgende seizoen: 2028 dus. Tegen die tijd zitten we al ver in de volgende reglementen [die vanaf 2026 hun intrede doen] en dus zal Newey geen enorme sprongen meer kunnen maken. Tot slot is de ontwerper tegen die tijd bijna 70 jaar en is het nog maar de vraag of hij niet liever van zijn pensioen gaat genieten.

Newey in wurggreep bij Red Bull Racing

Newey zit in de wurggreep bij Red Bull, zo lijkt het. De Oostenrijkse renstal zal hem wellicht vervroegd uit z'n contract laten stappen, maar onder welke voorwaarden? Een snelle overstap naar bijvoorbeeld Aston Martin of Ferrari zal niet wenselijk zijn voor Red Bull. Een ander mogelijk scenario is, zo meldt Autosport, is dat Newey wel vertrekt bij Red Bull, maar niet bij een concurrent aan de slag gaat. Hij zou dan buiten de Formule 1 aan de slag kunnen gaan of kunnen kiezen voor een vervroegd pensioen.

