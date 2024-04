Adrian Newey lijkt de eerste te zijn die Red Bull Racing gaat verlaten. De 65-jarige Brit wordt gezien als de beste ingenieur in de Formule 1 en hij speelt dan ook een sleutelrol in het huidige succes van Max Verstappen. Newey is echter niet blij met alle onrust binnen het team en zou ook ontevreden zijn over zijn functie. Het Aston Martin van Lawrence Stroll staat nu - met een grote zak geld - klaar om hem over te nemen.

Wie Newey zegt, zegt kampioenschapwinnende Formule 1-auto's. Hij ontwierp niet alleen de succesvolle auto's van o.a. Sebastian Vettel en Verstappen, maar in een verder verleden ook die van Williams en McLaren. Sinds 2005 is hij werkzaam voor Red Bull, maar daar lijkt spoedig een einde aan te komen. Gisteren kwamen de eerste berichten naar buiten dat Newey zijn ontslag gaat indienen. De ingenieur uit Colchester heeft weliswaar nog een contract tot en met het seizoen van 2025, maar intern is hij aan het onderzoeken of er wat geregeld kan worden. Als Newey namelijk uit zijn contract stapt, mag hij - vanwege het zogenaamde gardening leave - niet zomaar voor een ander team aan de slag gaan. Newey is echter niet van plan een jaar langs de zijlijn te gaan staan. En dat valt te begrijpen, want de teams staan voor hem in de rij. Onder hen bevindt zich het Aston Martin van Stroll.

Artikel gaat verder onder video

Aston Martin F1 wil volgende stap zetten met Newey

Stroll nam in 2018 het noodlijdende Force India over en heeft het team sindsdien getransformeerd tot een subtopper, dat nu actief is onder de naam Aston Martin F1. Met Fernando Alonso hebben ze inmiddels ook een tweevoudig wereldkampioen aan boord, die tevens onlangs zijn contract verlengde. Daarnaast heeft Aston Martin een gloednieuwe en hypermoderne fabriek laten bouwen in Silverstone. De laatste seizoenen laten ook wel zien dat Stroll en Aston Martin hun werk serieus nemen. Ze willen alles op alles zetten om een team te bouwen dat wereldkampioenschappen kan winnen. Met Newey hoopt men een stap dichter bij deze droom te kunnen komen. En om de topontwerper over de streep te trekken, is Stroll bereid zijn portemonnee te trekken.

'Aankondiging vertrek Newey bij Red Bull aanstaande: machtsstrijd voornaamste reden'Lees meer

Stroll bereid grote zak geld neer te zetten

Geld is geen probleem voor Stroll. De Canadees is een succesvol zakenman en zijn vermogen werd in maart van dit jaar nog geschat op zo'n 3,9 miljard dollar. Stroll heeft dus de financiële middelen om Newey te verleiden en volgens Jake Boxall-Legge van Autosport is hij ook niet "bang" dit te doen. Newey kan een enorme zak geld voor zijn deur verwachten. "Het is dus niet ondenkbaar dat hij [Stroll, red.] een groot geldaanbod doet. Ik geloof dat dat al is gebeurd. Hij heeft Newey een aanbod gedaan", zo klinkt het.

LEES MEER: 'Aston Martin-insiders' denken volgende stap Newey te kennen: "Dan gaat hij naar Ferrari"

Aston Martin heeft concurrentie van Ferrari

Aston Martin heeft echter wel concurrentie in de strijd om de handtekening van Newey. Ferrari zou ook azen op de diensten van de topontwerper en de Italiaanse renstal heeft een paar voordelen, waaronder haar naam. Newey heeft altijd gezegd nog eens voor het iconische team te willen werken. Daarnaast heeft Ferrari vanaf volgend jaar met Lewis Hamilton een zevenvoudig wereldkampioen aan boord, iemand waarmee Newey ook graag aan de slag zou willen gaan.