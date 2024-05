Martin Brundle vertelt dat hij van in ieder geval twee teams weet dat ze erg hun best aan het doen zijn om Adrian Newey een contract te laten ondertekenen, maar dat ook andere renstallen de mogelijkheden aan het verkennen zijn.

Adrian Newey heeft zijn ontslag ingediend bij Red Bull Racing en vertrekt in het eerste kwart van 2025 officieel bij het team. Tot die tijd zal de meesterontwerper zich bezighouden met het afronden van de RB17: de eerste hypercar van Red Bull. De 65-jarige Brit werkt - ondaks dat hij tijdens een aantal raceweekenden nog wel aanwezig zal zijn - per direct officieel gezien niet meer voor het Formule 1-team, en dat betekent dat zijn verplichte verlof van twaalf maanden voordat hij bij een concurrent aan de slag kan, al loopt.

Newey vertrekt bij Red Bull Racing

En dat is goed nieuws voor alle teams behalve Red Bull Racing, want Newey kan hierdoor na het eerste kwart van 2025 in dienst treden bij een ander Formule 1-team. Zelf heeft Newey nog niet laten weten of hij überhaupt op zoek is naar een nieuwe werkgever of van plan is van zijn pensioen te gaan genieten, maar kijkend naar de moeite die de advocaten van Newey naar verluidt hebben gestopt in de afwikkelende gesprekken met Red Bull Racing, lijkt het eerste het meest voor de hand liggend.

Interesse van andere teams

Verschillende teams hebben dan ook interesse, zo weet ook Martin Brundle: "Het heeft alleen geen zin om hem binnen te halen, als je zijn ideeën niet kan uitvoeren", klinkt het namens Sky Sports. "Ik weet zeker dat Ferrari, McLaren, Aston Martin en Mercedes heel hard pushen en de mogelijkheden verkennen. Die teams zullen zeggen dat dat niet zo is, omdat ze het huidige team niet van streek willen maken. En als ze hem niet krijgen, willen ze niet dat het lijkt alsof ze verloren hebben. Ik weet van in ieder geval twee teams dat ze heel erg hun best doen en ook aanbiedingen doen", aldus Formule 1-verslaggever.

