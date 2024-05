Mercedes-teambaas Toto Wolff laat in het midden of de Zilverpijlen interesse hebben in de diensten van Adrian Newey, maar erkent dat "zelfs de grootste tovenaar" waarschijnlijk moeite zou hebben met het oplossen van de problemen bij de Duitse grootmacht.

Het is voor het derde jaar op rij een seizoen om snel te vergeten voor het team van Mercedes. De Duitse grootmacht domineerde tussen 2014 en 2021 in de Formule 1, maar is sinds de introductie van nieuwe technische reglementen begin 2022 achterop geraakt. Red Bull Racing en Ferrari zijn niet langer de directe concurrent, maar de renstal uit Brackley vecht momenteel met Aston Martin om de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap.

Wolff aast op Verstappen

Ondanks het ontbreken van de sportieve prestaties, komt de naam Mercedes veelzijdig voor in de media. Dit heeft er vooral mee te maken dat er vanwege de onrust binnen Red Bull Racing vraagtekens zijn over de toekomst van Max Verstappen bij het team, en Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt er geen geheim van de Nederlander in 2025 graag naast George Russell te plaatsen, als vervanger van de naar Ferrari vertrekkende Lewis Hamilton.

Adrian Newey op de markt

Met het nieuws dat Adrian Newey bij Red Bull Racing gaat vertrekken, is er echter een mogelijkheid om een andere grote naam uit de sport aan te trekken. Op de vraag of Mercedes aast op de diensten van Newey, zegt Wolff tegenover Sky Sports Germany: "Dat kan je nooit met zekerheid zeggen. Hij is een fantastische engineer, maar op dit moment zou zelfs de grootste tovenaar waarschijnlijk moeite hebben met het oplossen van onze problemen."

