BREAKING! Nico Hülkenberg tekent contract bij Sauber-Audi vanaf 2025

Nico Hülkenberg (36) gaat vanaf het seizoen van 2025 aan de slag bij het Formule 1-team van KICK Sauber, dat kort daarna omgedoopt zal worden tot Audi. Dit is zojuist bevestigd door de betrokken partijen. Hülkenberg zal zodoende na dit seizoen de deur bij Haas achter zich dichttrekken. Wie hij gaat vervangen bij Stake Sauber, Guanyu Zhou of Valtteri Bottas, is nog niet bekend.

De geruchten gingen al langer dat Audi graag samen wilde werken met Hülkenberg en deze droom wordt nu werkelijkheid. De coureur uit Emmerich werd zojuist aangekondigd als nieuwe coureur bij het KICK Sauber F1-team, dat vanaf 2026 vergezeld wordt door Audi. Op de officiële website van Sauber wordt de komst van Hülkenberg gevierd. "Met zijn snelheid, zijn ervaring en zijn toewijding aan het teamwerk zal hij een belangrijk onderdeel zijn van de transformatie van ons team - en van ons Audi's F1-project", zo zegt Andreas Seidl, CEO van Sauber en de toekomstige Audi F1-fabriek. "Vanaf het begin was er een grote wederzijdse interesse om samen iets op de lange termijn op te bouwen."

Hülkenberg reageert op "unieke kans" bij Audi

Ook Hülkenberg zelf is al met een eerste reactie gekomen op zijn aanstaande transfer. "Ik keer terug naar het team waarmee ik in 203 heb samengewerkt en ik heb goede herinneringen aan de sterke team spirit in Zwitserland. Het vooruitzicht om voor Audi te strijden is iets heel bijzonders. Wanneer een Duitse fabrikant met zoveel vastberadenheid de Formule 1 betreedt, is dat een unieke kans. Het is voor mij een grote eer om het fabrieksteam van zo'n automerk te vertegenwoordigen met een in Duitsland gemaakte motor", zo liet Hülkenberg weten.

Hülkenberg kent langlopende carrière in F1

Voor Hülkenberg wordt de overstap naar Sauber/Audi de zoveelste in zijn carrière. De Duitser is al sinds 2010 actief in de Formule 1 en reed voor diverse teams, waaronder Williams, Force India, Sauber en Renault. Sinds het seizoen van 2023 is Hülkenberg actief voor het Amerikaanse team Haas. Daar verving hij Mick Schumacher, die vanwege tegenvallende prestaties moest vertrekken. Hülkenberg onderscheidt zich dit seizoen met name tijdens de kwalificaties, waarin hij beduidend sneller is dan zijn teamgenoot Kevin Magnussen.

