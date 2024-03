Volgens Guenther Steiner, voormalig teambaas van Haas, zou Mercedes voor 2025 Nico Hülkenberg moeten overwegen om volgend jaar naast George Russell te zetten. De Italiaan is van mening dat de Duitser een kans moet krijgen bij een topteam.

Silly Season 2024 werd eerder dit jaar afgetrapt door het nieuws dat Lewis Hamilton vanaf 2025 uit gaat komen voor Ferrari en Carlos Sainz gaat vervangen. Hierdoor heeft Mercedes voor volgend jaar ineens een stoeltje vrij, een stoeltje waar onder meer Max Verstappen, Alexander Albon en Sainz al mee in verband zijn gebracht. Ook Andrea Kimi Antonelli, talent van Mercedes, wordt al vaak als optie genoemd. Eerder dit jaar besloten Charles Leclerc en Lando Norris hun contract al te verlengen bij Ferrari en McLaren.

Steiner over Hulkenberg

In gesprek met RTL doet Steiner zijn zegje over de huidige situatie bij Mercedes. Volgens de Italiaan moet Mercedes out of the box denken en gaan voor Hülkenberg, waar Steiner bij Haas een jaar teambaas van is geweest. Steiner is onder de indruk van Hulkenberg, die zich in Saoedi-Arabië ook liet zien door tiende te worden. "Als ik teambaas van Mercedes was, zou ik geen ‘nee’ zeggen tegen Nico Hülkenberg. Als je ziet wat hij daar [in Djedda] heeft gepresteerd, dat was echt heel knap.”

Toekomst Hulkenberg

Terwijl Steiner geniet van zijn vrije tijd en rol als analist, moet de Duitser in 2024 vechten om voor het seizoen 2025 weer een stoeltje te bemachtigen. De Duitser heeft, in tegenstelling tot vorig jaar, een aflopend contract. Hülkenberg weet echter ook dat er meer dan tien stoeltjes in 2025 beschikbaar zijn en dat hij, mocht hij indruk blijven maken, hoog op het lijstje van verschillende teams staat. Zo zoeken naast Mercedes ook Aston Martin, Alpine en Visa Cash App RB nog twee coureurs voor 2025, terwijl er bij Stake F1 Team en Williams ook nog een stoeltje beschikbaar is. Verder heeft Red Bull wellicht ook wel een plekje, of twee, beschikbaar als Sergio Pérez niet blijft en Max Verstappen vertrekt naar aanleiding van de huidige situatie bij Red Bull. Opties genoeg dus voor Hülkenberg, die ook altijd nog terug kan keren bij Haas. Ook het Amerikaanse team heeft namelijk nog twee coureurs voor 2025 nodig.

