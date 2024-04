Het nieuws dat al even in de lucht leek te hangen, is op vrijdagochtend werkelijkheid geworden: Nico Hülkenberg trekt na twee seizoenen Haas de deur achter zich dicht bij de Amerikaanse formatie. De Duitser wordt de afgelopen dagen veelvuldig in verband gebracht met andere teams en dus lijkt een nieuw avontuur aanstaande.

Hülkenberg leek zijn carrière in de Formule 1 al opgegeven te hebben, toen het team van Haas hem besloot om zijn loopbaan begin 2023 nieuw leven in te blazen. De ervaren coureur kreeg op dat moment van Guenther Steiner en zijn team de kans om nog één keer zijn kunsten te vertonen in de koningsklasse na een afwezigheid van drie jaar. Hij verving landgenoot Mick Schumacher en het zal een beslissing geweest zijn waar het team absoluut geen spijt van heeft gehad.

Nieuwe uitdaging

De ervaren coureur laat met enige regelmaat zijn klasse zien, waarbij hij voornamelijk op de zaterdagen uitstekend uit de verf komt. Het team van Haas zelf lijkt echter te blijven hangen qua niveau en dus begonnen de geruchten rondom de gewilde Hülkenberg de afgelopen weken steeds meer op te stomen. Teambaas Ayao Komatsu reageert: "Ik wil graag mijn dank uitspreken voor Nico en zijn bijdrage aan het team in de tijd dat hij hier bij ons heeft gereden. Hij is een geweldige teamspeler geweest en iemand waar we graag mee werken. Zijn ervaring en feedback voor ons is van onschatbare waarde geweest wat betreft het verbeteren van onze performance. Dat is gebleken uit zowel zijn prestaties in de kwalificatie als de races. We hebben nog een hoop races te gaan en kijken uit naar de voordelen van zijn input in het restant van 2024."

