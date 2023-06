Hülkenberg nodigt wereldkampioen uit voor exclusief Whatsapp-groepje

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 24 juni 2023 10:15

Nico Hülkenberg blijkt niet alleen Formule 1-coureur te zijn, maar is ook de beheerder van een exclusief Whatsapp-clubje. Daar zou hij graag een zekere wereldkampioen aan toevoegen.

De Duitser moest het de afgelopen jaren doen met wat invalbeurten hier en daar, maar is nu weer fulltime terug op de grid met Haas. In zijn tijd buiten het Grand Prix-circus ontmoette hij Duits voetbalinternational Kevin Volland op een vlucht van Monaco naar München. De twee bleven in contact via Whatsapp en daaruit ontstond een groepje vol sporters.

Je moet voldoen aan twee vereisten om lid te mogen worden: je hebt een Duits paspoort en je woont in Monaco. “We kwamen samen tot de conclusie dat het logisch zou zijn om alle Duitsers in Monaco te verzamelen in een Whatsapp-groep”, vertelde Hülkenberg tegenover Bild. “Soms gaan we naar een strandtent of lunchen we in de haven. We zijn ook samen naar Cannes geweest.”

Naast Hülkenberg en Volland maken ook Alexander Nübel (keeper Bayern München), Ismail Jakobs (voetballer bij Monaco) en Alexander Zverev (tennis) onderdeel uit van de groep. Het liefst zou Hülkenberg nog iemand toevoegen aan de groep: voormalig wereldkampioen Nico Rosberg. “Hij heeft nog geen lidmaatschapsverzoek ingediend, maar dat mag hij altijd doen. Ik denk dat een CV en een leuke foto wel voldoende zijn”, sluit de Haas-coureur grappend af.