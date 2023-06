Vincent Bruins

Vrijdag 16 juni 2023

Haas is alweer bezig aan haar achtste seizoen in de Formule 1. We hebben nog maar zeven Grands Prix gehad in 2023 of de Amerikaanse renstal denkt al aan 2024. Teambaas Guenther Steiner heeft een update gegevens over de coureurs voor volgend jaar.

Haas begon in 2016 in de koningsklasse met Romain Grosjean en Esteban Gutiérrez. De laatstgenoemde maakte een puntloos seizoen mee en dus werd hij vervangen door Kevin Magnussen. Beiden presteerden prima, ondanks wat onderlinge incidentjes, en Grosjean en Magnussen bleven aan tot en met 2020. Nikita Mazepin kreeg vervolgens een stoeltje om het team financieel gezien boven water te houden. Formule 2-kampioen Mick Schumacher maakte naast de Rus zijn debuut. Vanwege de oorlog in Oekraïne werd Mazepin ontslagen en mocht een maar al te blije Magnussen weer een van de zitjes opvullen in 2022.

Zo snel mogelijk

Voor dit seizoen werd Schumacher, vanwege teleurstellende resultaten, vervangen door diens ervaren landgenoot Nico Hülkenberg. Haas hoopt haar huidige coureurs voor 2024 te behouden. "Ik denk dat we momenteel blij zijn met wat we hebben," vertelde Steiner tegenover Autosport. "Natuurlijk willen we zo snel mogelijk onze coureurs aankondigen, zodat we niet, zoals vorig jaar voor lange tijd, jullie steeds moesten vertellen dat het de volgende race wel komt. Dat werd saai!"

Openlijk praten over problemen

"Ja, ik zou zeggen van wel," reageerde de 58-jarige uit Tirol op de vraag of het helpt om coureurs te hebben met ervaring. "En Nico was erg uitgesproken over problemen en ik vind het prettig dat als we een probleem hebben, er dan openlijk over wordt gesproken. Je kan het niet verstoppen, het is erg open. De mentaliteit van 'Hé, laten we kijken wat we kunnen doen om uit te vinden wat en waarom iets gebeurt' is wat we hier hebben." Steiner denkt ook verder te gaan met de samenwerking met Ferrari waar Haas haar power units en versnellingsbakken van krijgt: "Op de korte of middellange termijn heeft het geen zin om dat te veranderen. Puur omdat je een seizoen hebt zoals deze, betekent niet dat je onmiddellijk naar iemand anders moet springen."