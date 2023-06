Remy Ramjiawan

Dinsdag 13 juni 2023 12:16 - Laatste update: 12:27

Het plan van Haas-teambaas Guenther Steiner om vaste stewards aan te stellen krijgt geen steun van andere teambazen in de Formule 1. De Italiaan hoopt dat vaste stewards voor meer consistentie zorgen, maar voorlopig is hij één van de weinigen die openstaat voor een verandering.

Dat Steiner een aanpassing wenst, komt niet helemaal uit de lucht vallen. Zo noemde de teambaas van Haas na de Grand Prix van Monaco de stewards 'leken´. Het was het antwoord op de straf die Nico Hülkenberg kreeg toebedeeld en daar was Steiner het niet mee eens. Voor die opmerking werd hij zelf ook op het matje geroepen, uiteindelijk kreeg hij een reprimande van de FIA.

'Bespreken dit al jaren'

Om de consistentie te verbeteren zet Steiner in op een vaste ploeg die alle races afwerkt. Bij RaceFans legt de teambaas het uit: "Het is nu tijd, we hebben dit al jaren besproken en we komen hier altijd op terug - elke andere sport heeft professionele scheidsrechters. Amerikaans racen, NASCAR, IndyCar – hoe vaak hoor je problemen met de stewards of met de beslissing van de racedirectie? Heel zelden. Maar ze doen het helemaal anders. Er werken fulltime mensen."

Tegengeluid

Toch is niet iedereen het daar mee eens. AlphaTauri-teambaas Franz Tost vindt het huidige systeem geen probleem. "Meestal zijn de stewards bekend. Het is niet zo dat ze bij elke race compleet nieuw zijn. Ze veranderen van tijd tot tijd, maar je ziet altijd dezelfde gezichten", vertelt hij. Mike Krack van Aston Martin vindt dat de FIA dit moet beslissen en dat de teams zich hierbuiten moeten houden. Toto Wolff is van mening dat het systeem werkt: "Ik heb nooit mijn twijfels gehad in het systeem, ik had mijn twijfels bij individuen."