F1 CEO Stefano Domenicali en Liberty Media hebben vol trots kunnen bevestigen dat de Formule 1 tijdens het eerste kwartaal van 2024 nog meer inkomsten heeft gegenereerd dan in 2023 tijdens dezelfde periode het geval was.

Liberty Media heeft de cijfers bekendgemaakt, waaruit blijkt dat de Formule 1 45% meer inkomsten heeft gegenereerd dan vorig jaar in dezelfde periode. Vorig jaar was er in het eerste gedeelte van het jaar wel een race minder, omdat de Grand Prix van China toen niet door kon gaan. In totaal genereerde F1 in het eerste kwart van 2024 553 miljoen dollar, daar waar dit vorig jaar in dezelfde periode nog 381 miljoen dollar was. Ook alle andere cijfers, zoals de uitbetalingen aan de teams en inkomsten van reclames en marketing, zijn hoger dan vorig jaar.

F1 CEO tevreden met vooruitgang koningsklasse

Domenicali, CEO van F1, is, zo zegt hij tegenover onder meer Racer, tevreden met de cijfers en de ontwikkeling die de sport door weet te maken. "Het seizoen 2024 is van start gegaan, met onder andere onze terugkeer naar China voor het eerst sinds 2019 en ons derde jaar in Miami, met opnieuw een ongelooflijk evenement dat de groeiende kracht van F1 in de VS laat zien. We zien een aanhoudend momentum, zowel in financiële prestaties als in de versterking van onze fanbasis, onder andere door het uitbreiden van onze methoden voor fanbetrokkenheid. We hebben onze 24-race kalender voor 2025 al aangekondigd, een mijlpaaljaar dat in het teken staat van de 75e verjaardag van het FIA Formule 1 Wereldkampioenschap."

Netto nul-doelstelling F1 in 2030 haalbaar

Volgens Domenicali maakt F1 stappen wat betreft het doel voor 2030: de netto nul-doelstelling, zo weinig mogelijk tot helemaal niks meer uitstoten met de koningsklasse. "We hebben onlangs ons allereerste Impact Report gepubliceerd en zijn er trots op te kunnen benadrukken dat we op koers liggen om onze netto nul-doelstelling in 2030 te halen en dat we prioriteit blijven geven aan onze inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusie met programma's als de F1 Academy Discover Your Drive, STEM Challenge Days en meer."

