De terugkeer van de Formule 1 in Las Vegas vorig jaar was toch wel een feestje voor de fans met goed gevulde portemonnee. Het imago van een duur evenement is toch gaan knagen aan racepromotor Renee Wilm, die onthult dat er ook 'rugzaktoeristen' naar het evenement moeten kunnen komen en dus gaan de prijzen van de kaarten flink omlaag.

In aanloop naar de Grand Prix van Las Vegas vlogen de aanbiedingen als warme broodjes over de toonbank. Het ene hotel kon haar kamers voor een paar duizend euro per nacht verhuren en speciale VIP-pakketten waren uiteindelijk nog een heel stuk duurder. Het imago na het feestje in de stad is ook duidelijk. Het is namelijk een feestje voor de welbedeelden en precies dat imago wil de organisatie laten verdwijnen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Chandhok stelt uitstel van 2026-reglement voor: "Teams beginnen Red Bull nu te naderen"

Las Vegas GP moet er voor iedereen zijn

In gesprek met Motorsport.com legt Wilm uit dat de organisatie zich toch wel achter de oren krabt na de terugkeer vorig jaar. "We wilden graag de lat hoog leggen wat betreft de fanervaring en het sportieve aspect. We waren dan ook enorm trots dat het een fantastische race was. Maar ik denk dat een van de belangrijkste lessen voor ons de betrokkenheid van de fans is geweest. We leunden erg zwaar op de high-end, VIP hospitality buiten de paddock." Daarvoor keek de organisatie naar de race in Miami, ook al zo'n verzamelplek voor de glitter en glamour. Dat had uiteraard ook een keerzijde, zo kon een groot deel van de fans geen kaartjes bemachtigen en dat is een situatie die de organisatie wil voorkomen. "Dat is niet iets wat we willen."

OOK INTERESSANT: Newey had erkenning na afscheid niet verwacht: "Beetje een schok en een verrassing"

Prijs van kaarten gaat omlaag

Dit jaar staat de race door de Amerikaanse gokstad eind november gepland en Wilm onthult dat de organisatie een nieuwe opzet gaat hanteren. "We hebben een compleet nieuwe opzet gemaakt en we hebben ongeveer tienduizend extra, veel betaalbaardere kaartjes toegevoegd." De duurdere pakketten zijn nog steeds beschikbaar, maar inmiddels zijn er ook kaarten van onder de 200 dollar te vinden. "En we hebben veel lager geprijsde tickets in de Flamingo Zone, zodat ook 'rugzaktoeristen' echt van het evenement kunnen genieten", aldus de racepromotor.

Gerelateerd