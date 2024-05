Nico Hülkenberg zal vanaf volgend jaar de kleuren van Audi gaan verdedigen. De 36-jarige Duitser werd in 2023 door Guenther Steiner teruggehaald naar de Formule 1 en komt dus vanaf volgend seizoen voor een fabrieksteam uit en reageert voor het eerst op zijn overstap.

Voor 'The Hulk' lijkt er een langer avontuur in de Formule 1 te zijn weggelegd. De Duitser vertrok eind 2019 bij Renault en de verwachting was dat daarmee het einde van de Formule 1-carriere van 'The Hulk' was bevestigd. Toch kwamen er in 2020 nog een aantal invalbeurten voor Racing Point en ook in 2022 mocht Hülkenberg opdraven toen Lance Stroll last had van een polsblessure. Steiner zag Mick Schumacher de ene na de andere schuiver maken en haalde Hülkenberg destijds terug naar de Formule 1 en nu is er dus een langer verblijf voor de Duitser.

Artikel gaat verder onder video

Enorm project

In gesprek met Motorsport.com vertelt Hülkenberg dat hij het aanbod van een fabrieksteam niet kon laten liggen. "Dit is natuurlijk een enorm project met enorme ambities. Als je voor een grote fabrikant rijdt, dan levert dat automatisch hoge verwachtingen op." Toch is het nog maar de vraag hoe competitief Audi direct zal zijn aan de start van 2026. "Dat is lastig te zeggen. Het is eigenlijk gewoon een leeg vel papier en aan de ene kant is dat ook het mooie ervan. Doordat het reglement op de schop gaat, wordt bepaalde kennis van de andere teams weer teniet gedaan en wordt het meer een gelijkwaardig speelveld. Dat biedt ons een goede kans om meteen competitief te zijn."

Audi probeerde Hülkenberg in 2023 al te overtuigen

De interesse in Hulkenberg is overigens niet zomaar komen aanwaaien. Zo heeft Audi vorig jaar al geprobeerd om 'The Hulk' over te halen. "Zoals we allemaal weten is de rijdersmarkt erg dynamisch dit jaar. Vorig jaar hadden ze al interesse in mij, maar ik zit natuurlijk nog bij Haas en toen was er geen kans om die kant op te gaan." Een jaar later heeft Audi echter wel raak geschoten. "De interesse is echter gebleven en ze wilden me nog steeds graag. Onze ambities voor de toekomst passen goed bij elkaar."

Gerelateerd