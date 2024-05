Nico Hülkenberg rijdt komende vrijdag tijdens de eerste vrije training in Imola met Oliver Bearman aan zijn zijde bij Haas. De talentvolle Brit wordt gezien als een mogelijke nieuwkomer op de grid van 2025, maar of dat in het stoeltje van Hülkenberg is, weet de coureur uit Emmerich niet. Hij wijst op het feit dat Kevin Magnussen evengoed zijn stoeltje nog zou kunnen verliezen.

Hülkenberg hoeft zich al niet meer druk te maken over zijn toekomst. Hij heeft zich immers al verzekerd van een contract bij Audi, waar hij vanaf volgend seizoen aan de slag gaat. Hülkenberg laat dus een leeg stoeltje achter bij Haas, maar of Bearman automatisch degene is die daar in gaat stappen, is nog niet bekend. Volgens Hülkenberg heeft Magnussen ook een aflopend contract en kan het theoretisch dus zo zijn dat Haas twee nieuwe coureurs aan gaat stellen. In dat geval hoeft Bearman niet letterlijk op de plek van Hülkenberg terecht te komen. Dit zei de Duitser in gesprek met onder meer GPFans in aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola.

Hülkenberg weet niet of Bearman zijn stoeltje krijgt

Als het aanwezig journaille bij Hülkenberg aangeeft het over 'de toekomst' te willen hebben, antwoordt hij lachend: "Ik ben nu ook de toekomst", doelend op het feit dat hij nog enkele jaren actief gaat zijn in de Formule 1 voor Audi-Sauber. Vervolgens krijgt hij de vraag of Bearman volgend jaar zijn stoeltje krijgt bij Haas. Niet dat hij weet, zo zegt Hülkenberg. "Ik zou het niet weten, maar het hoeft ook niet per se die van mij te zijn, toch? Er zijn er twee [stoeltjes]", klinkt het met een knipoog.

Weinig contact tussen Hülkenberg en Bearman

Het is ook niet dat Hülkenberg veel contact heeft met Bearman of hem vaak tegenkomt, ondanks dat ze morgen samen de baan op zullen gaan voor Haas. "Nee, niet direct. Ik heb hem natuurlijk gehoord in Abu Dhabi vorig jaar tijdens de eerste vrije training daar, vervolgens in Mexico en dit jaar in Jeddah. Maar dat is voor een ander team [Ferrari], daar krijg je nooit echt veel van te horen. Ik heb hem natuurlijk wel wat gehoord tijdens debriefings, maar dat is het ook een beetje", aldus de Hulk.

