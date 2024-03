Fernando Alonso is met zijn 42 jaar oud natuurlijk niet de jongste coureur op de grid, al lijkt de Spanjaard het heilige vuur nog altijd in zich te hebben. De Aston Martin-coureur beschikt na dit seizoen over een aflopend contract en de vrees dat hij vertrekt lijkt er bij teambaas Mike Krack wel in te zitten.

Alonso wist aan het begin van het vorige seizoen in de goed werkende Aston Martin de podiums aan elkaar te rijgen. De Spanjaard pakte tijdens de eerste zes races van het seizoen maar liefst vijf podiums en het leek dan ook een droomseizoen te gaan worden. Naar mate het jaar vorderde, ging het team echter steeds verder achteruit en werd de boot gemist qua ontwikkelingen. Zijn laatste échte succes dateert uiteindelijk uit São Paulo, toen de tweevoudig wereldkampioen als derde over de streep kwam op Interlagos.

Artikel gaat verder onder video

Goed op de markt

Voor het nieuwe seizoen is Alonso natuurlijk hongerig naar meer, al lijkt het na de eerste twee races erop dat Aston Martin niet zo kan gaan verrassen als men in 2023 aan het begin van het seizoen deed. Ondertussen speelt er genoeg op de rijdersmarkt, zo is Lewis Hamilton natuurlijk na dit seizoen weg bij Mercedes en wordt dus automatisch ook de naam van de ervaren Alonso meermaals genoemd als mogelijke vervanger van zijn generatiegenoot, iets wat ook teambaas Krack ziet: "Het is geen geheim dat hij voor zichzelf wil bepalen wat hij volgend jaar wil gaan doen", stelt hij in gesprek met Crash.

Ontzettend belangrijk

Krack vervolgt: "Wij willen graag door met Fernando. Het meest belangrijke is dat we hem een snelle auto geven, zodat hij gelooft in dit project en in dit team. De rest zullen we in de toekomst met hem moeten bespreken. Het is duidelijk dat een coureur van zijn kaliber aantrekkelijk is voor iedereen. Dat is helder. We gaan proberen hem te behouden. We hebben gezien dat hij niet alleen talent en racevaardigheid met zich meebrengt. Hij brengt extra drive en motivatie voor iedereen. Hij geeft het goede voorbeeld, vanaf de eerste dag, met zijn gemoedstoestand in de morgen dat laat in de avond."

Gerelateerd