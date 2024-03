De rommelingen bij Red Bull Racing hebben voor geruchten gezorgd over dat Max Verstappen mogelijk vertrekt bij de energydrankfabrikant. Naar verluidt zou teambaas Christian Horner al een plan B hebben opgesteld en zou hij Oscar Piastri of Alexander Albon als vervanger willen hebben.

Al sinds begin februari is het drama bij het Oostenrijkse team. Horner werd beschuldigd van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. Red Bull GmbH wees de klacht af na een onafhankelijk onderzoek, maar daarmee was de zaak nog niet gedaan. Een e-mail met foto's van vermeende Whatsapp-gesprekken tussen Horner en die collega werd anoniem verstuurd en ging de hele Formule 1-paddock rond. Het gevolg was ruzie tussen Jos Verstappen en Horner, en geruchten over dat Max Verstappen de overstap zou maken naar Mercedes. Daarnaast dacht Helmut Marko geschorst te gaan worden. Hij werd aangewezen als de man achter het lek, maar de hoofdadviseur en Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff leken afgelopen weekend in Saoedi-Arabië op goede voet te staan.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen niet gedwongen om te blijven

Ook Horner hoorde over de geruchten van een mogelijke transfer van Verstappen naar Mercedes. Hij heeft laten weten de regerend wereldkampioen niet te dwingen om te blijven bij Red Bull, als Verstappen dat niet wil. "Als een individu geen onderdeel wil uitmaken van het team, dan zij dat zo. Wij dwingen mensen niet om hier te zijn, puur door een stuk papier. Ze werken hier omdat ze gepassioneerd zijn. Of het nu een coureur, engineer of een werknemer in de fabriek is. Geen individu is groter dan het team. Max is onderdeel van het team, Helmut is onderdeel van het team, ik leid dit team. Iedereen, alle werknemers, hebben een sleutelrol in het hele geheel," zo legde de teambaas uit aan de aanwezige media in de paddock in Djedda.

Piastri of Albon

Volgens onder andere F1 Insider en Formula Passion heeft Horner rekening gehouden met een scenario waarin Verstappen vertrekt naar de Zilverpijlen. De 50-jarige Brit heeft naar verluidt al een plan opgesteld waarin hij Piastri of Albon zal wegkapen om Verstappen te vervangen, ook al hebben ze allebei een contract voor 2025. Red Bull zou daar echter niet voor terugdeinzen en is naar verluidt bereid veel geld te betalen om Piastri's contract met McLaren of Albons contract met Williams te ontbinden. Albon kwam al eerder uit voor Red Bull van halverwege 2019 tot en met eind 2020, maar moest vertrekken vanwege teleurstellende resultaten. De Thai maakt echter een enorm goede indruk bij Williams en de grootaandeelhouder van Red Bull, Chalerm Yoovidhya, komt ook uit Thailand. Piastri heeft Mark Webber als manager, een oud-Red Bull-coureur die nog steeds close zou zijn met Horner.

