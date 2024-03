Ferrari is naar verluidt een poging aan het wagen om Adrian Newey over te halen Red Bull Racing te verlaten. Dat melden Italiaanse media, een dag nadat het bericht naar buitenkwam dat de Scuderia nog eens drie andere kopstukken van de energydrankfabrikant op het oog heeft.

Ferrari is flink aan de bak gegaan om te proberen weer een kampioenschapswinnend team te worden. Frédéric Vasseur nam de rol als teambaas over van Mattia Binotto voor 2023. Het is de Fransman vervolgens gelukt om Lewis Hamilton weg te kapen bij Mercedes. De Brit met de zeven wereldtitels zal Carlos Sainz vervangen vanaf 2025. Jérôme d'Ambrosio, de vervangend teambaas van Toto Wolff, zal ook de overstap maken naar Ferrari. Nu heeft Ferrari haar pijlen gericht op Red Bull. Volgens La Gazzetta dello Sport wil de Italiaanse renstal haar aerodynamische afdeling versterken met David Morgan, de On-track Aerodynamic Development Manager, Ben Waterhouse, hoofd van de performanceafdeling, en Alessandro Germani, hoofd van Aerodynamic Development. Daar zou het niet bij blijven.

Newey houdt zich stil

Het rommelt bij Red Bull Racing en daar zou Ferrari gebruik van willen maken. Teambaas Christian Horner werd beschuldigd van ongepast gedrag, maar de klacht werd afgewezen door Red Bull GmbH na een onafhankelijk onderzoek. Vervolgens lekten foto's van vermeende Whatsapp-gesprekken tussen Horner en de vrouwelijke collega. Er ontstond ruzie tussen Jos Verstappen en Horner, geruchten dat Max Verstappen zou vertrekken naar Mercedes doken op en Helmut Marko dacht geschorst te gaan worden. Er zou een enorme machtsstrijd gaande zijn binnen Red Bull waarbij de Oostenrijkse kant van Horner af zou willen, maar de Thaise kant hem juist wil houden. Eigenlijk de enige Red Bull-topman die zich tot dusver heeft stilgehouden rondom deze zaak is hoofdontwerper Adrian Newey.

Toxic werkomgeving

Newey zou geen liefhebber zijn van situaties zoals die zich nu afspelen bij Red Bull. Eerder in zijn carrière verliet hij McLaren vanwege de toxic werkomgeving. "Het was een heel streng gecontroleerde omgeving. Je kwam binnen via lange witte gangen en het duurde even voordat je eenmaal je werkplek had bereikt," zo schreef hij in zijn autobiografie. "Op een dag besloot ik een andere route te nemen vanaf de parkeerplaats. Ik kreeg een waarschuwingsmail: ze zouden een intern onderzoek starten als ik niet de geplande route zou blijven lopen om mijn kantoor te bereiken." Volgens onder andere Formula Uno Analisi Tecnica wil Ferrari toeslaan om proberen Newey binnen te halen nu het zo rommelt bij Red Bull. Als Newey de energydrankfabrikant verlaat, dan zou dat een enorme klap zijn voor Red Bull. Hij ontwierp de auto's die van 2010 tot en met 2013 en vanaf 2021 wereldkampioenschappen wonnen in de Formule 1.

