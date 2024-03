Ayao Komatsu biedt Oliver Bearman geen garanties voor 2025. De Haas-teambaas is onder de indruk van het optreden van de Ferrari-junior in Saoedi-Arabië, maar dat staat volgens hem niet garant voor een fulltime-zitje in 2025.

Oliver Bearman maakte afgelopen weekend plotseling zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Ferrari, nadat Carlos Sainz met een blindedarmontsteking werd opgenomen in het ziekenhuis. De achttienjarige Formule 2-coureur nam vanaf de derde vrije training het zitje van de Spanjaard over, en deed dit allesbehalve onverdienstelijk. De Brit kwalificeerde zich als elfde, maakte geen grote fouten tijdens de race en kwam uiteindelijk binnen de punten als zevende over de streep.

Artikel gaat verder onder video

Olivear Bearman

Daarmee heeft hij een goed visitekaartje afgegeven in de Formule 1-paddock. Zowel Max Verstappen als Charles Leclerc hadden lovende woorden over voor de debutant, en er wordt in de media volop gesproken over een fulltime-zitje in 2025. Haas lijkt hiervoor de meest voor de hand liggende kandidaat. De Amerikaanse renstal heeft nauwe banden met het team van Ferrari en Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen hebben allebei nog geen contract voor na 2024.

Geen garanties bij Haas

Haas-teambaas Ayao Komatsu benadrukt echter dat er nog niets in beton is gegoten: "Dit is geen makkelijk circuit om tijdens de derde vrije training in te stappen, dus ik ben erg blij voor hem", citeert Motorsport.com. "Indrukwekkend. Hij verdient volgend jaar een kans, maar op de straffen na heeft Kevin het fantastisch gedaan, en Nico heeft ook geleverd. Hoe kan ik dan hier zitten en zeggen dat [Bearman] volgend jaar onze coureur is? Op basis van de prestaties hier, zijn dat Nico en Kevin."

Gerelateerd