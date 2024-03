Felipe Massa heeft de Formule 1, de FIA en Bernie Ecclestone aangeklaagd vanwege Crashgate en het verlies van de wereldtitel van 2008. Zijn advocaten hebben uitgelegd waarom ze deze juridische stappen hebben genomen, waarbij ze onder andere wijzen naar de situatie rondom Christian Horner.

Tijdens de Grand Prix van Singapore in 2008 crashte Nelson Piquet Jr. expres uit opdracht van Renault om Fernando Alonso op strategie aan de leiding te krijgen. Alonso was al binnen geweest, toen de rest van het veld achter de Safety Car een pitstop maakte. Massa nam de brandstofslang mee en viel daardoor ver terug buiten de punten. Het bleek een kostbare fout, want Lewis Hamilton won het kampioenschap met één punt voorsprong. Begin vorig jaar bekende voormalig commercieel magnaat Ecclestone in een interview dat hij en oud-FIA-president Max Mosley al achter het plan van Renault waren gekomen voor het jaar 2009. Massa begon daarom vanaf augustus 2023 juridische stappen te nemen en dat is nu uitgelopen tot een officiële rechtszaak. De Braziliaan wil een enorme schadevergoeding van tientallen miljoenen euro's en een erkenning van schuld. Of Hamilton zijn kampioenschap kan kwijtraken, is niet bekend.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Red Bull-motor voor 2026 schiet ernstig tekort, Marko adviseert Ford zich terug te trekken'

Massa eist verklaring en schadevergoeding

"Op 11 maart 2024 heeft Felipe Massa in het hooggerechtshof in Londen, Engeland een rechtszaak aangespannen tegen Formula One Management Limited (FOM), Bernard Charles Ecclestone, en de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA)," zo begint het officiële statement van de advocaten. "De heer Massa eist verklaringen dat de FIA haar reglementen heeft overtreden door niet onmiddellijk onderzoek te doen naar de crash van Nelson Piquet Junior tijdens de Grand Prix van Singapore in 2008, en dat als zij correct had gehandeld, de heer Massa dat jaar het rijderskampioenschap zou hebben gewonnen. De heer Massa eist ook een schadevergoeding voor het aanzienlijke financiële verlies dat hij heeft geleden als gevolg van de fouten van de FIA, waaraan ook de heer Ecclestone en FOM medeplichtig waren. Zoals de heer Ecclestone heeft toegegeven, was er 'op tijd genoeg informatie om de zaak te onderzoeken' in 2008 en 'het schrappen van de race in Singapore'. De heer Ecclestone bevestigde verder dat, als de resultaten van de Grand Prix van Singapore van 2008 waren geschrapt, 'Felipe Massa wereldkampioen zou zijn geworden' en dat de heer Massa 'de titel die hij verdiende, werd ontnomen'."

OOK INTERESSANT: Komatsu: 'Bearman verdient zitje in 2025, maar geen garantie bij Haas'

Advocaten wijzen naar Horner en Ben Sulayem

"Pogingen om tot een amicale schikking te komen zijn mislukt, waardoor de heer Massa geen andere keus heeft dan een gerechtelijke procedure te starten," ging de verklaring van het team achter de voormalig Ferrari-coureur verder. Vervolgens wezen ze naar de situaties rondom Horner, die werd beschuldigd van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega, en huidig FIA-president Mohammed Ben Sulayem, die wordt onderzocht voor het zich bemoeien met het resultaat van Saoedi-Arabië en het circuit in Las Vegas vorig jaar. Deze zouden mede hebben gezorgd voor de beslissing om een rechtszaak te starten. "Recentelijke gebeurtenissen laten uiteraard zien dat kwesties als transparantie en integriteit in de Formule 1 relevant blijven, en het is duidelijk dat er serieus gewerkt moet worden om de geloofwaardigheid en toekomst op de lange termijn te herstellen."

Gerelateerd