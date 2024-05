Verstappen pakt sprintpole in Miami, reageert op vertrek Newey en Mercedes-geruchten | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Max Verstappen heeft zijn eerste pole position voor een Sprint in 2024 binnengesleept en dat deed hij op het Miami International Autodrome. Tevreden over zijn rondje en überhaupt over zijn vrijdag van de Formule 1 Grand Prix in de Amerikaanse staat Florida was hij niet. Na de eerdere officiële aankondiging dat Adrian Newey Red Bull Racing zal verlaten draaide ook vandaag het nieuws vooral om de hoofdontwerper. Verstappen reageerde tegenover de media voor het eerst op het vertrek en ging daarbij ook weer in op de Mercedes-geruchten. Naast Ferrari en Aston Martin blijkt ook Williams een kandidaat te zijn om Newey te tekenen. Williams lijkt zich tegelijkertijd ook bezig te houden met de toekomst van Logan Sargeant. Een team heeft namelijk speciale dispensatie aangevraagd voor de zeventienjarige Andrea Kimi Antonelli. Verder ging Lewis Hamilton nog in op zijn ex-fysio Angela Cullen.

Hamilton reageert op nieuwe uitdaging Cullen: "Lastig om van het virus af te komen"

Lewis Hamilton en Angela Cullen leken sinds ze zeven jaar geleden de samenwerking met elkaar aangingen onafscheidelijk van elkaar. De Nieuw-Zeelandse werd destijds aangewezen als de fysiotherapeute van Hamilton, maar bekleedde uiteindelijk een veel belangrijkere rol dan dat. Ook op mentaal gebied speelde zij tijdens de samenwerking met de Brit een belangrijke rol voor de man uit Stevenage. Op de vrijdag van de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2023, de tweede race van het seizoen, kwam het nieuws over het vertrek van Cullen dan ook als donderslag bij heldere hemel. Na een lange stilte en enkele cryptische Instagram-berichten, zagen we de populaire Cullen begin dit seizoen ineens in de IndyCar verschijnen. "Tijdens haar tijd in deze sport is ze een ongelofelijk gepassioneerde racefan geworden. Wanneer je op een gegeven moment dat virus oploopt, is het lastig om er vanaf te komen," vertelde Hamilton. Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton die vertelt over Angela Cullen.

Williams bevestigt gesprekken met Newey: "Zou het een dreamteam zijn? Ja"

Adrian Newey zal zijn taken als hoofdontwerper en chief technology officer bij Red Bull Racing neerleggen en is binnenkort vrij om naar een ander F1-team te verhuizen. Williams zou één van de kandidaten zijn, zo wist teambaas James Vowles zelf te bevestigen. "Ik ken Adrian al een tijdje en ik sprak hem afgelopen vrijdag nog. Ik ben er zeker van dat we elkaar zeer binnenkort weer zullen spreken," begon Vowles tegenover Autosport. "Hij is een icoon van onze sport. Daar is geen twijfel over mogelijk. Elk team sinds Williams waar hij deel van uitmaakte is kampioenschapsmateriaal geweest. En dat is geen toeval, maar gewoon simpelweg het effect dat hij heeft op de sport. Het zou nalatig van me zijn om niet met hem te praten." Lees hier het hele artikel over Adrian Newey en Williams.

FIA bevestigt dat vrijstelling van 'Max Verstappen-regel' is aangevraagd voor Antonelli

Logan Sargeant voldoet naar verluidt nog steeds niet aan de verwachtingen van Williams. Het is mogelijk dat Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli al vanaf de Grand Prix van Emilia-Romagna van 19 mei naar voren wordt geschoven voor het zitje naast Alexander Albon. Het probleem is echter zijn leeftijd. Nadat Max Verstappen zijn F1-debuut had gemaakt met zijn zeventien jaar, werd de 'Verstappen-regel' ingelast door de FIA, wat betekent dat de leeftijdsgrens om aan de start te mogen staan van een Grand Prix omhoogging naar achttien. Williams zou dus eerst naar de internationale autosportbond moeten om vrijstelling te krijgen van de 'Max Verstappen'-regel, want alleen dan kan Antonelli Sargeant vervangen. De FIA heeft kunnen bevestigen dat het inderdaad het verzoek heeft gekregen om Andrea Kimi Antonelli een superlicentie te geven, ondanks dat hij pas eind augustus achttien jaar wordt, maar het is niet officieel bekendgemaakt welk team het verzoek heeft ingediend. Lees hier het hele artikel over Andrea Kimi Antonelli en zijn mogelijke F1-debuut.

Verstappen slaat Mercedes-geruchten opnieuw af: "Toto weet dat het daarom draait"

De geruchten rondom Max Verstappen en een mogelijk vertrek naar Mercedes zijn de afgelopen week weer behoorlijk gegroeid na het vertrek van Adrian Newey bij Red Bull Racing en woorden van vader Jos Verstappen. Op de mediadag voor de Grand Prix van Miami, het eerste moment dat de coureurs weer aan de tand gevoeld kunnen worden na het grote nieuws, krijgt Verstappen daar natuurlijk een boel vragen over. Zo circuleerde er bijvoorbeeld rond dat er een contract voor maar liefst 150 miljoen per jaar klaarligt: "Uiteindelijk, zelfs als dat al het geval zou zijn met 150 miljoen, dan nog is geld voor mij geen drijfveer om ergens anders naartoe te gaan. Ik ben ook al blij met wat ik momenteel verdien en daardoor draait het puur om performance. Ik ken mezelf goed genoeg om te weten dat ik geïrriteerd zou raken als ik voor P5 of P6 zou rijden. In dat opzicht draait het puur om de prestaties. Toto weet dat ook, iedereen weet dat," citeerde Motorsport.com de Nederlander. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die reageert op de geruchten over een mogelijke overstap naar Mercedes.

Verstappen reageert voor het eerst op Newey-vertrek: "Niet zo dramatisch als het lijkt"

Hét grote nieuws van de afgelopen week is natuurlijk het vertrek van Adrian Newey bij het team van Red Bull Racing. Jos Verstappen toonde zich vlak na het bekend worden van dat nieuws niet al te blij, maar Max Verstappen lijkt het hoofd wat rustiger te houden. De Limburger ziet ook positieve kanten aan het verhaal. "Ik ga niet liegen: ik had liever gehad dat hij was gebleven. Vanwege zijn kennis en ook omdat het een geweldig persoon is. Toen Adrian startte bij Red Bull was hij heel belangrijk voor de successen die werden behaald," citeerde De Telegraaf. Vervolgens vertelt Verstappen wat er de laatste tijd al vaker in de media gesuggereerd is: "Door de jaren heen is zijn rol wat veranderd. Ik denk dat sommige mensen dat niet weten. Van buitenaf lijkt het heel dramatisch, maar als je weet wat er binnen het team speelt is het niet zo dramatisch als het lijkt." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die ingaat op het vertrek van Adrian Newey.

Verstappen verrast met pole: "Weet niet wat er met die andere auto's gebeurde"

Max Verstappen veroverde vrijdag pole position voor de sprintrace van de F1 Grand Prix van Miami, maar was allesbehalve tevreden over hoe de sessie verliep, hoe de auto voelde en hoe het team er wat betreft de balans van de auto voor lijkt te staan na de vrijdag. "Het voelde erg slecht, eerlijk gezegd. Wellicht was die laatste sessie gewoon erg lastig, vooral om de banden te laten werken. In SQ2 voelde ik mij niet heel fijn [in de auto] en in SQ3 voelde het voor mij bijna hetzelfde. Het werd niet veel beter op de soft band, maar op een of andere manier zijn we toch eerste geworden. Ik vind het prima, maar het voelde niet leuk om in de auto te rijden vandaag. Tijdens de training voelde het goed en voelde ik mij comfortabel, maar in de kwalificatie totaal niet," aldus de Red Bull-coureur. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen na het pakken van pole voor de Sprint.

