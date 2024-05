Eerder waren er geruchten dat Williams naar de FIA zou stappen om vrijstelling aan te vragen voor Andrea Kimi Antonelli. Hij is nog niet oud genoeg om in de Formule 1 te mogen rijden, maar de Britse renstal zou hem vanaf Imola in de auto van Logan Sargeant willen hebben. Volgens Will Buxton is het verzoek nu definitief bij de autosportbond ingediend.

Logan Sargeant voldoet naar verluidt nog steeds niet aan de verwachtingen van Williams. Het is mogelijk dat Mercedes-junior Antonelli al vanaf de Grand Prix van Emilia-Romagna van 19 mei naar voren wordt geschoven voor het zitje naast Alexander Albon. Het probleem is echter zijn leeftijd. Nadat Verstappen zijn F1-debuut had gemaakt met zijn zeventien jaar, werd de 'Max Verstappen'-regel ingelast door de FIA, wat betekent dat de leeftijdsgrens om aan de start te mogen staan van een Grand Prix omhoogging naar 18. Williams zou dus eerst naar de internationale autosportbond moeten om vrijstelling te krijgen van de 'Max Verstappen'-regel, want alleen dan kan Antonelli Sargeant vervangen.

Speciale dispensatie

Buxton bevestigde dat Williams dat verzoek nu heeft gedaan. "Hij zou over een paar weken al zijn F1-debuut kunnen maken in Imola op de plek van Logan Sargeant. De bronnen die hierover spreken zijn vrij betrouwbaar," vertelde de analist over Antonelli tijdens zijn taken voor F1 TV in de pitstraat terwijl de vrije training in Miami bezig was. "Ze zullen een speciale dispensatie van de FIA ​​nodig hebben om hem in te mogen zetten, aangezien hij minderjarig is met zijn zeventien jaar. Maar het team heeft, voor zover ik het begrijp, die dispensatie al aangevraagd bij de FIA." Na minder dan anderhalf jaar kan Sargeants carrière als Williams-coureur er straks zomaar opzitten. De Amerikaan groeide op in Fort Lauderdale, vlakbij Miami, en zijn thuisrace zou dus ook zomaar zijn allerlaatste race kunnen zijn.

Update 21:30 uur: De FIA heeft kunnen bevestigen dat het inderdaad het verzoek heeft gekregen om Andrea Kimi Antonelli een superlicentie te geven, ondanks dat hij pas eind augustus achttien jaar wordt. De autosportbond zal zich hierop storten, maar er zijn meerdere partijen en commissies die hierover moeten stemmen. Het is niet officieel bekendgemaakt welk team het verzoek heeft ingediend.

