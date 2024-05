Max Verstappen veroverde vrijdag pole position voor de sprintrace van de F1 Grand Prix van Miami, maar was allesbehalve tevreden over hoe de sessie verliep, hoe de auto voelde en hoe het team er wat betreft de balans van de auto voor lijkt te staan na de vrijdag.

Na de kwalificatie voor de sprintrace liet Verstappen optekenen dat hij niet tevreden was met zijn kwalificatie. "Het voelde erg slecht, eerlijk gezegd. Wellicht was die laatste sessie gewoon erg lastig, vooral om de banden te laten werken. In SQ2 voelde ik mij niet heel fijn [in de auto] en in SQ3 voelde het voor mij bijna hetzelfde. Het werd niet veel beter op de soft band, maar op een of andere manier zijn we toch eerste geworden. Ik vind het prima, maar het voelde niet leuk om in de auto te rijden vandaag. Tijdens de training voelde het goed en voelde ik mij comfortabel, maar in de kwalificatie totaal niet."

Verstappen verrast door pole in Miami

Verstappen weet dan ook nog niet zo goed wat hij van zaterdag moet verwachten. "Ik heb geen idee. Het heeft wellicht wat met de layout van het circuit te maken. Na de training voelde ik mij goed en had ik vertrouwen dat we om pole konden vechten, vervolgens voelde het in kwalificatie weer niet zo. Gelukkig hebben we toch nog de eerste plaats gepakt. Ik weet niet wat er met die andere auto's gebeurde in de laatste ronde."

