Lewis Hamilton en Angela Cullen zijn inmiddels ruim een jaar niet meer met elkaar aan het werk en de populaire blondine heeft in de IndyCar inmiddels een nieuw avontuur gevonden. De zevenvoudig wereldkampioen reageert op de nieuwe uitdaging van zijn voormalig fysio.

Hamilton en Cullen leken sinds ze zeven jaar geleden de samenwerking met elkaar aangingen onafscheidelijk van elkaar. De Nieuw-Zeelandse werd destijds aangewezen als de fysiotherapeute van Hamilton, maar bekleedde uiteindelijk een veel belangrijkere rol dan dat. Ook op mentaal gebied speelde zij tijdens de samenwerking met de Brit een belangrijke rol voor de man uit Stevenage. Tijdens Grand Prix-weekenden was de blondine amper weg te denken aan de zijde van Hamilton en tijdens de televisie-uitzendingen zagen we haar dan ook bijna altijd naast de zevenvoudig wereldkampioen.

Nieuw avontuur

Op de vrijdag van de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2023, de tweede race van het seizoen, kwam het nieuws over het vertrek van Cullen dan ook als donderslag bij heldere hemel. Na zeven jaar kwam er een eind aan de duidelijk vruchtbare samenwerking. Na een lange stilte en enkele cryptische Instagram-berichten, zagen we de populaire Cullen begin dit seizoen ineens in de IndyCar verschijnen. Het blijkt dat ze daar een samenwerking is aangegaan met Marcus Armstrong, een 23-jarige coureur uit Nieuw-Zeeland. Tevens natuurlijk het land van herkomst van Cullen zelf.

Hamilton reageert op Cullen

In Miami krijgt Hamilton vragen over de nieuwe baan van Cullen, die volgens de interviewer al veel bewerkstelligt heeft bij Armstrong, die het een stuk beter zou doen sinds de samenwerking. "Zij is een genezer en een positief persoon. Haar doel is om liefde te brengen aan iedereen die ze ontmoet, wat haar ook lukt. Ze is enorm gepassioneerd over sport. Volgens mij geniet ze er enorm van. Het is een andere omgeving, maar nog steeds racen. Tijdens haar tijd in deze sport is ze een ongelofelijk gepassioneerde racefan geworden. Wanneer je op een gegeven moment dat virus oploopt, is het lastig om er vanaf te komen. Waarom zou ze? Ze hoort in de sport. Ze is op dit moment ontzettend gelukkig", besluit de Brit.

