Bandenleverancier Pirelli doet in de ogen van Lewis Hamilton niet zo'n goede job. De Brit stelt dat hij in zijn hele Formule 1-carrière nog niet eerder een band heeft gehad waarbij er zo'n klein werkvenster is.

Pirelli is al sinds 2011 de hoofdleverancier van het rubber in de koningsklasse. De Italiaanse bandenbrigade kreeg in eerste instantie het doel om een band te ontwikkelen waarbij er een duidelijke grens in performance kwam, ook wel graining genoemd. Dit om pitstops in de hand te werken, toen het bijtanken niet meer was toegestaan. Toch is er nog wel wat kritiek op de huidige banden van Pirelli. Zo was het weekend in Miami tekenend voor de huidige situatie. Tijdens de sprintkwalificatie waren enkele coureurs sneller op de mediumbanden, dan op het zachtste rubber.

Werkvenster

Hamilton sluit zich aan bij andere coureurs in de kritiek op de huidige banden. De zevenvoudig kampioen wijst dan vooral naar het nauwe werkvenster waarin de band tot leven komt. "We werken momenteel in een minuscuul window van bandentemperaturen. Het is echt deze band. Ik heb in mijn hele carrière niet eerder een band gehad met zo’n smal window", zo stelt hij na Miami bij Motorsport.com.

Hamilton blikt terug op Bridgestone-periode

De Brit is al sinds 2007 onderdeel van de Formule 1 en reed destijds met Bridgestone-banden rond. Het doel van dat rubber was echter anders. Zo creëerden de bandenleveranciers destijds banden waarmee het uiterste kon worden gevraagd. Dat is vandaag de dag niet meer zo. "Dit is waarschijnlijk het meest frustrerende van alles. Je denkt terug aan vroeger, toen het working window veel groter was. Toen kon je gewoon de balans optimaliseren en had je over de gehele ronde goede grip. Dit is zeker mijn minst favoriete band", aldus Hamilton.

