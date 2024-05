Verstappen wint Sprint en pakt pole in Miami, Red Bull-CEO haalt uit naar Wolff | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het was weer een geweldige zaterdag voor Max Verstappen die zijn leiding in het wereldkampioenschap heeft weten uit te breiden. Hij won de Sprint op het Miami International Autodrome vanaf pole position en sleepte vervolgens ook nog de pole binnen voor de Grand Prix van zondag. Erg tevreden was de Limburger echter niet. Vooral over het gevoel in de RB20 was hij niet over te spreken. Tijdens de sprintrace waren de ogen vooral gericht op Kevin Magnussen en Lewis Hamilton die vochten om het laatste puntje, maar uiteindelijk behaalden ze allebei een nulscore vanwege penalty's. Ondertussen is Adrian Newey ingegaan op zijn aankomende afscheid bij Red Bull Racing en is de CEO van de energiedrankfabrikant fel ingegaan op uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Newey: "Kan nu wel van het leven genieten en een stapje terug doen"

Afgelopen week kondigde Red Bull Racing het vertrek van ontwerper Adrian Newey aan. De 65-jarige Brit is sindsdien met diverse teams in verband gebracht, zoals Ferrari, Aston Martin en Williams, maar legt in Miami tegenover Sky Sports F1 uit dat hij op dit moment vooral even wil genieten van een portie vrije tijd. "De Formule 1 slurpt al je tijd op. Het 2021-seizoen was erg intens, toen we met Mercedes knokten om de titel, en tegelijkertijd waren we bezig met de ontwikkeling van de RB18, de vader van deze generatie auto. Er kwam uiteindelijk een punt, zoals Forrest Gump zei: 'Ik voel me een beetje uitgeput'." Voor de buitenwacht kwam het bericht dan wel als een verrassing, Newey zelf overwoog al enige tijd een afscheid van het Oostenrijkse team. "Eigenlijk tijdens de winterstop al." Lees hier het hele artikel over Adrian Newey die vertelt over zijn aankomende vertrek bij Red Bull Racing.

Verstappen niet helemaal tevreden ondanks zege in Sprint: 'Red Bull heeft werk aan de winkel'

Max Verstappen wist zijn pole position van de sprintkwalificatie om te zetten in een overwinning in de F1 Sprint. De Red Bull Racing-coureur was oppermachtig in de korte zaterdagsrace op het Miami International Autodrome. Hij zegevierde met een voorsprong van 3.371 seconden. Via de boardradio klaagde hij nog wel dat de balans van de auto "afgrijselijk" was en dat hij "nul grip" had, net zoals in de kwalificatie. "Mijn start was niet geweldig, dus toen moest ik hem een beetje squeezen," vertelde Verstappen over de start waarbij Leclerc eventjes kon kijken aan de binnenkant bij de Limburger. "Gelukkig liep alles goed af in de eerste bocht. Uiteraard hadden we daarna wel de Safety Car en konden we even tot rust komen. Daarna konden we langzaam maar zeker het gat vergroten, maar het was niet helemaal perfect." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die ingaat op zijn overwinning in de Sprint.

Hamilton krijgt forse straf voor te hard rijden in de pitstraat en verliest punt

Lewis Hamilton moest de Sprint in Miami aanvangen vanaf de twaalfde positie op de grid, nadat hij SQ3 was misgelopen. Hij kwam goed weg van zijn plek, maar kwam in de eerste bocht in het gedrang te zitten. Na een Safety Car-periode zette de Mercedes-coureur de jacht in op Kevin Magnussen. Ronde na ronde verdedigde de Haas-coureur zijn achtste positie, waardoor Hamilton steeds maar niet voorbij Magnussen kwam. Yuki Tsunoda profiteerde in de slotfase en haalde beiden in. Hamilton wist in de laatste ronde de kleurrijke VCARB uit te remmen en kwam dan toch als achtste aan de finish. Hij dacht dat zeer gewilde puntje binnengesleept te hebben, maar kreeg vervolgens een straf van de stewards. Hamilton bleek namelijk te hard te hebben gereden in de pitstraat. Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton die een puntloze zaterdag meemaakte.

Magnussen had maling aan tijdstraffen in clashes met Hamilton: 'Moest het spel spelen'

Lewis Hamilton en Kevin Magnussen kregen het flink aan de stok met elkaar tijdens de F1 Sprint van Miami. En dat is een understatement, want Magnussen vocht zelfs zó hard, dat hij maar liefst vier tijdstraffen aan zijn broek kreeg. Dat leek hem echter weinig te interesseren en na afloop verklaarde hij waarom: Magnussen pakte 'bewust' de straffen om Hamilton zo lang mogelijk op te houden. "Ik begon als een gek met hem [Hamilton] te vechten en ik moest een gat creëren zoals ik dat ook deed in Djedda. Ik begon stomme tactieken te gebruiken waar ik eigenlijk niet van houd, maar aan het einde van de dag heb ik wel mijn taak als teamspeler vervuld. Nico heeft zijn punten gescoord omdat ik een gat voor hem trok, waardoor Lewis en Tsunoda hem niet konden pakken. Niet de manier waarop ik graag race, absoluut niet, maar het was wat ik vandaag moest doen", aldus een uiterst eerlijke Magnussen, die uiteindelijk maar liefst 35 seconden aan verschillende tijdstraffen kreeg opgelegd. Lees hier het hele artikel over Kevin Magnussen en de titanenstrijd met Lewis Hamilton.

Red Bull-CEO Mintzlaff haalt uit naar Wolff: 'Verstappen? Focus je op je eigen problemen'

De hoogste baas van Red Bull, CEO Oliver Mintzlaff, heeft zich hoogstpersoonlijk gemeld in het getouwtrek om Max Verstappen. De regerend wereldkampioen wordt recentelijk steeds vaker in verband gebracht met een transfer naar Mercedes en Mintzlaff wil dat Toto Wolff nu stopt met zijn versierpogingen. In gesprek met het Duitse Bild haalt de Red Bull-CEO dan ook uit richting Mercedes. De 48-jarige Duitser voelt zich genoodzaakt in te grijpen en laat van zich horen. Hij vindt dat Wolff zich op zijn eigen problemen moet focussen. "Ik begrijp de druk die Toto Wolff en misschien ook andere teams voelen nu ze jaren op achterstand staan", zo begint Mintzlaff. "Maar ik denk dat Wolff zich moet focussen op zijn eigen problemen. Daar heeft hij er genoeg van." Lees hier het hele artikel over Oliver Mintzlaff die reageert op de teambaas van Mercedes.

Verstappen ziet aanpassingen na sprintrace in Miami werken: "Hebben het oké gedaan"

Max Verstappen veroverde zaterdag in Miami voor de zevende keer op rij, en de zesde keer op rij in 2024, pole position. De Nederlander begint zo vanaf P1 aan de race van zondag en is tevreden met hoe de auto nu aanvoelt. Na de kwalificatie sprak Verstappen lovend over het werk dat Red Bull heeft gedaan tussen de sprintrace en de kwalificatie. "De auto is zeker beter [dan tijdens de sprintkwalificatie en sprintrace]. Ik weet niet wat het is, maar elke keer als we hier komen, blijkt het voor mij extreem lastig om consistent met de auto te zijn over een ronde. Het is enorm lastig om zowel de eerste als derde sector bijvoorbeeld constant goed te laten voelen. Vandaag ook weer ging het om het vinden van de balans. Ik denk dat we het oké gedaan hebben, het is niet mijn meest vermakelijke ronde die ik ooit heb gereden vanwege de gladheid van het wegdek." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen na het pakken van pole voor de zondagsrace.

